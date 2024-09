O atual prefeito e candidato à reeleição João Henrique Caldas, o JHC (PL), lidera a disputa pela prefeitura de Maceió, de acordo com pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a empresa empresa 100% Cidades, divulgada à EXAME nesta sexta-feira, 6. JHC tem 73% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Rafael Brito (MDB), que registra 10% na segunda posição.

O ex-deputado estadual e ex-vereador Lobão (Solidariedade) aparece em terceiro com 4,7% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Lobão está tecnicamente empatado com Brito e com Lenilda Luna (UP), que registra 2,5% das intenções de voto.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral na capital alagoana. A anterior, divulgada em agosto, antes do prazo final de registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), trazia dois cenários distintos de primeiro turno. O primeiro deles também incluía Davino Filho (PP) e mostrava JHC na liderança com 65,5% das intenções de voto.

Já no segundo com apenas os primeiros quatros mais pontuados na atual pesquisa, o prefeito de Maceió tinha 69%. Além de manter a liderança, ele oscilou quatro pontos positivamente, mas dentro da margem de erro. Lenilda perdeu quase cinco pontos, saindo de 7,8% para 2,5%. E Rafael Brito oscilou para cima com mais quatro pontos, também dentro do intervalo, passando de 6,1% para 10%. Lobão oscilou dois pontos positivos, ao sair de 2,2% e ir para 4,7%.

Intenções de voto em Maceió:

JHC (PL): 73,0%

Rafael Brito (MDB): 10,0%

Lobão (Solidariedade): 4,7%

Lenilda Luna (UP): 2,5%

Nina Tenorio (PCO): 0,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,6%

NS/NR/Indeciso: 4,2%

*Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

Segundo turno

O Futura Inteligência também realizou três simulações de segundo turno. Nas duas em que é mencionado, o atual prefeito de Maceió seria reeleito com mais de 74% dos votos. O candidato do MDB venceria, por outro lado, o adversário do Solidariedade.

Cenário 1:

JHC: 74,0%

Rafael Brito: 19,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,5%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Cenário 2:

JHC: 81,1%

Lobão: 8,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,7%

NS/NR/Indeciso: 2,5%

Cenário 3:

Rafael Brito: 48,1%

Lobão: 16,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 26,0%

NS/NR/Indeciso: 9,8%

Atual prefeito tem menor rejeição

O instituto também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura da capital alagoana eles não votariam de jeito nenhum. Lobão é o mais rejeitado, com 50,2%, seguido por Rafael Brito com 22,6%, e Lenilda Luna com 19,6%. O estudo também mostra o nome de Rony Camelinho (Agir) que teve a candidatura indeferida pela Justiça de Alagoas, com 19,5% de rejeição. Nina Tenorio aparece em seguida com 19,4%.

JHC tem a menor rejeição, com 11,2%. O candidato do Solidariedade perdeu 10 pontos de sua rejeição, apesar de ainda ter a mais alta. Já Rafael Brito oscilou três pontos para cima, assim como o atual prefeito, que osicilou também dois pontos positivos.

Lobão: 50,2%

Rafael Brito: 22,6%

Lenilda Luna: 19,6%

Rony Camelinho: 19,5%

Nina Tenorio: 19,4%

JHC: 11,2%

Não rejeita ninguém: 10,1%

Rejeita todos: 1,4%

NS/NR: 7,9%

A pesquisa foi registrada no TSE como AL-06419/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.