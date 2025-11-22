'Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará', diz Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou a respeito da prisão de Jair Bolsonaro por meio de uma postagem no seu perfil do X (ex-Twitter).

"Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos", afirmou o governador, que foi ministro na gestão do ex-presidente.

"Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana."

Nome ventilado para a disputa presidencial de 2026, Tarcísio também afirmou acreditar na inocência de Bolsonaro.

" Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes", concluiu, na postagem.

Por que Bolsonaro foi preso?

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22. Não se trata ainda do cumprimento de pena sobre as condenações sofridas no âmbito do STF.

Antes de ser levado para uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto.

Na véspera da prisão do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para convocar uma vigília pelo pai em Brasília. A publicação motivou a ordem de prisão preventiva do ex-presidente.

O que diz a decisão de Alexandre de Moraes

A decisão de Moraes diz que "os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência".

O texto também apontou para a possibilidade da vigília se estender por muitos dias, como ocorreu após o resultado das eleições de 2022, quando os apoiadores de Bolsonaro montaram acampamento na porta dos quartéis.

Na decisão, o ministro também afirma que o ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado e poderia se valer da manifestação convocada pela internet para fugir.

A íntegra desse trecho da decisão diz:

"O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho."

O QUE SE SABE ATÉ AGORA SOBRE PRISÃO DE BOLSONARO?