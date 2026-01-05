Brasil

Bilhete Único: passageiros de SP enfrentam problemas para compra de créditos

Dificuldade acontece em site e aplicativo; reajuste das passagens de ônibus e metrô passa a valer na terça-feira, 6 de janeiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17h09.

Passageiros do transporte público de São Paulo relatam problemas para realizar a compra de passagens de ônibus e metrô no site e aplicativo do Billhete Único/SPTrans.

Há relatos de erro na finalização da compra de créditos, tanto no site da SPTrans (São Paulo Transporte) quanto no aplicativo. Alguns tentam realizar a aquisição dos créditos desde sábado, 3 de janeiro, sem sucesso.

A SPTrans foi procurada pelo SBT News, mas não se pronunciou até o momento. O espaço segue aberto.

Aumento da tarifa

Os passageiros têm até esta segunda-feira, 5, para recarregar o Bilhete Único e garantir o uso da tarifa antiga. A partir de terça-feira, 6, entram em vigor os novos valores das passagens de ônibus e do sistema de trens e metrô na capital paulista.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, todos os créditos adquiridos até as 23h59 desta segunda, 5, continuarão sendo debitados com o valor atual durante seis meses. Após esse prazo, a tarifa passa automaticamente a considerar o novo preço.

Quanto vai custar a passagem em São Paulo

Com o reajuste anunciado, a tarifa do ônibus municipal sobe de R$ 5 para R$ 5,30, um aumento de 6%. Já o metrô e os trens metropolitanos terão a passagem reajustada de R$ 5,20 para R$ 5,40, alta de 3,85%.

A prefeitura informou que o aumento do ônibus considera o índice IPC-Fipe Transporte Coletivo, que acumula alta de 6,5% no ano. Segundo a administração municipal, sem o subsídio do orçamento da cidade, a tarifa de ônibus poderia chegar a R$ 11,78.

Como garantir a tarifa antiga

Para manter o valor de R$ 5 por seis meses, o passageiro precisa comprar créditos do Bilhete Único até esta segunda-feira, 5. A recarga pode ser feita nos canais oficiais, como aplicativos, terminais de atendimento, máquinas de autoatendimento, bancas credenciadas e pontos físicos autorizados.

A recomendação é guardar o comprovante da recarga e acompanhar o saldo do cartão, já que apenas os créditos adquiridos até o prazo final terão o valor congelado por 180 dias.

Após o uso dos créditos antigos, o sistema passa a debitar automaticamente os novos valores.

