PRF registra aumento de 38% nas mortes na virada do ano em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesse domingo, 4, a Operação Ano Novo 2026, ação reforçada de fiscalização nas rodovias federais de todo o país, e contabilizou 109 mortes, 1.152 acidentes de trânsito e 1.315 feridos no período entre 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, segundo dados preliminares divulgados pela corporação.

Em comparação com o mesmo período da operação anterior, que ocorreu entre 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, os dados indicam aumento no número de acidentes e de mortes. Na última virada de ano, foram registrados 79 óbitos, ou seja, um aumento de cerca de 38%.

Durante os seis dias de fiscalização, a PRF abordou 101.118 pessoas e 74.594 veículos, com foco no combate ao excesso de velocidade, à mistura de álcool e direção e a outras infrações que representam riscos nas rodovias.

Nas ações de fiscalização, os agentes da PRF realizaram 61.426 testes de alcoolemia, dos quais 789 resultaram em autuações por embriaguez, incluindo recusa ao exame, presença de álcool no organismo ou sinais evidentes de consumo. 41 pessoas foram detidas por apresentar sinais de embriaguez ao volante.

A corporação também flagrou 23.079 veículos acima do limite de velocidade nas rodovias federais, especialmente nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Outras infrações registradas incluíram não uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças, uso de celular ao dirigir e ultrapassagens proibidas.

Segundo a PRF, apesar da operação ter intensificado a fiscalização e buscado reduzir o número de sinistros, a combinação de fatores como velocidade e álcool segue associada ao aumento de acidentes graves durante feriados prolongados, quando o tráfego é mais intenso.