Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

PRF registra aumento de 38% nas mortes na virada do ano em rodovias federais

Balanço da Operação Ano Novo aponta 109 mortes nas estradas federais, contra 79 no mesmo período do ano passado

SBT News
SBT News

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17h16.

Tudo sobreacidentes-de-transito
Saiba mais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesse domingo, 4, a Operação Ano Novo 2026, ação reforçada de fiscalização nas rodovias federais de todo o país, e contabilizou 109 mortes, 1.152 acidentes de trânsito e 1.315 feridos no período entre 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, segundo dados preliminares divulgados pela corporação.

Em comparação com o mesmo período da operação anterior, que ocorreu entre 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, os dados indicam aumento no número de acidentes e de mortes. Na última virada de ano, foram registrados 79 óbitos, ou seja, um aumento de cerca de 38%.

Durante os seis dias de fiscalização, a PRF abordou 101.118 pessoas e 74.594 veículos, com foco no combate ao excesso de velocidade, à mistura de álcool e direção e a outras infrações que representam riscos nas rodovias.

Nas ações de fiscalização, os agentes da PRF realizaram 61.426 testes de alcoolemia, dos quais 789 resultaram em autuações por embriaguez, incluindo recusa ao exame, presença de álcool no organismo ou sinais evidentes de consumo. 41 pessoas foram detidas por apresentar sinais de embriaguez ao volante.

A corporação também flagrou 23.079 veículos acima do limite de velocidade nas rodovias federais, especialmente nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Outras infrações registradas incluíram não uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças, uso de celular ao dirigir e ultrapassagens proibidas.

Segundo a PRF, apesar da operação ter intensificado a fiscalização e buscado reduzir o número de sinistros, a combinação de fatores como velocidade e álcool segue associada ao aumento de acidentes graves durante feriados prolongados, quando o tráfego é mais intenso.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsPolícia Federalacidentes-de-transito

Mais de Brasil

Bilhete Único: passageiros de SP enfrentam problemas para compra de créditos

Passagem mais cara em SP: veja como ainda pagar o valor antigo

Lula conversou por telefone com Delcy Rodríguez após captura de Maduro

Fronteira Brasil-Venezuela segue tranquila, diz Exército após operação dos EUA

Mais na Exame

EXAME Agro

Por que as cotas da China à carne bovina não devem afetar a Minerva

Um conteúdo SBT News

Bilhete Único: passageiros de SP enfrentam problemas para compra de créditos

Pop

Após perder tudo, campeã do BBB 4 diz que toparia voltar ao programa

Inteligência Artificial

Alexa turbinada com IA generativa já está entre nós