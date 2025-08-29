O avião que conduzia o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e comitiva apresentou falhas durante parada em Cali, na Colômbia, nesta sexta-feira, 29. Segundo o ministério, todos estão bem e em segurança.

A aeronave que conduzia o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e comitiva apresentou falhas em um de suas mangueiras semi-hidráulicas durante sua parada em Cali, na Colômbia, após pouso programado para reabastecimento. Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea, como medida de cautela, recomendou que o vice-presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão. Uma nova aeronave decolou da Base Aérea de Brasília às 10h para buscá-los. O pouso em Brasília está previsto para cerca de 21h. Todos estão bem e em segurança.