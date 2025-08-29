Brasil e México negociam ampliar acordos comerciais em meio a recorde de exportações de carne

CIDADE DO MÉXICO* - O Brasil e o México abriram conversas para rever seus acordos comerciais. O anúncio foi feito durante a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México. O fluxo comercial entre os dois países está em momento de alta, e essas negociações abrem caminho para que as trocas cresçam ainda mais.

O México é o sexto principal comprador de produtos brasileiros. Em 2024, a corrente de comércio movimentou US$ 14 bilhões, com superávit de US$ 2 bilhões para o Brasil. Só em julho de 2025, o Brasil exportou US$ 805 milhões em produtos ao México, uma alta de 29,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os itens mais exportados do Brasil para o México em 2024 foram soja, automóveis, pedaços de galinha e café. Em carne bovina, o México é o segundo maior cliente do Brasil. A exportação de carne bovina ao México bate recorde e atingiu US$ 287 milhões de janeiro a julho deste ano. No mesmo período de 2024, as vendas foram de US$ 84 milhões.

Durante a viagem, o Brasil fez um acordo para a abertura do mercado mexicano de itens para fazer ração industrial, usada para alimentar rebanhos bovinos e suínos.

Do outro lado, o Brasil abriu seu mercado para pêssego, aspargos e derivados de atum do México.

As novas conversas entre os dois países buscarão isenções tarifárias e parcerias em mais produtos. Hoje, há dois acordos: o AC 53, que beneficia cerca de 800 itens, e o AC 55, que abrange automóveis e suas peças.

“O que nós estamos trabalhando com o México é atualizar, ampliar os acordos de comércio exterior e investimento. Eles têm mais de 20 anos. O ACE-53 cobre praticamente 12% do fluxo do comércio bilateral. Uma cobertura pequena. Foi feito um entendimento para discutir a ampliação”, disse Alckmin.

Por outro lado, um acordo de livre comércio entre os dois países não está sendo debatido. "É bom esclarecer que em nenhum momento se pensou em ter livre comércio. Isso nós temos no Mercosul, que é um tratado. O que nós estamos trabalhando com o México é atualizar, ampliar o acordo de comércio exterior de investimento", afirmou.

Cronograma das negociações

De acordo com Alckmin, foi definido, com a participação da presidente do México, Claudia Sheinbaum, um cronograma para as negociações dos acordos.

"A gente espera concluí-lo até o mês de julho de 2026. Nada impede que, ao longo desse período, possamos trabalhar nos ACEs e em algumas linhas tarifárias", afirmou. Veja o cronograma previsto:

Setembro/25 - Elaboração e adoção de termos de referência.

Outubro - Decisão formal em reunião da comissão administradora, consultas de obtenção de apoio do setor produtivo nacional, tanto no Brasil quanto no México.

Dezembro - Início oficial das negociações.

Janeiro/26 - Intercâmbio de informações.

Fevereiro - Relatório e intercâmbio de ofertas tarifárias.

Abril - Primeira rodada de negociação.

Maio - Segunda rodada de negociação

Junho - Terceira rodada de negociação.

Julho - Encerramento das negociações

Agosto - Assinatura dos instrumentos.

