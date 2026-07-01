AtlasIntel: Michelle aparece 27,8 pontos atrás de Lula após crise com Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece com 19,3% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno da pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 1º de julho.

No mesmo cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 47,1%, uma vantagem de 27,8 pontos percentuais.

O levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a crise pública entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na terça-feira, 30, a ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher, cargo que ocupava desde 2023.

Nas pesquisas anteriores, a AtlasIntel testava o nome Michelle apenas em um cenário de primeiro turno sem Flávio. Na comparação com o último levantamento, ela caiu de 23,4% para 19,3%.

No cenário testado pela AtlasIntel, Michelle aparece em segundo lugar, à frente de Romeu Zema (Novo), com 8,6%; Renan Santos (Missão), com 8,1%; Ronaldo Caiado (PSD), também com 8,1%; e Joaquim Barbosa (DC), com 1,7%. Votos brancos e nulos somam 5,1%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam.

Vantagem de Lula no segundo turno

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Michelle. O presidente registra 48,7% das intenções de voto, contra 38,9% da ex-primeira-dama. A diferença entre os dois é de 9,8 pontos percentuais. Outros 12,4% afirmaram que votariam em branco, nulo ou disseram não saber.

O desempenho de Michelle é parecido com o de nomes como Caiado e Zema no segundo turno contra Lula, abaixo do percentual alcançado por Flávio.

A ex-primeira-dama exerce influência sobre a ala feminina do Partido Liberal e mantém forte presença entre eleitoras conservadoras e evangélicas.

A crise ganhou repercussão após Michelle divulgar um vídeo de cerca de 27 minutos, no qual afirmou ter sido desrespeitada por Flávio Bolsonaro durante uma discussão sobre os rumos do partido no Ceará.

Segundo ela, o senador a tratou de forma ríspida ao defender que ela não interferisse nas decisões da legenda sobre uma possível aliança envolvendo o ex-ministro Ciro Gomes.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 4.999 brasileiros adultos entre os dias 26 e 30 de junho, por meio de recrutamento digital aleatório, metodologia conhecida como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.