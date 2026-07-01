AtlasIntel: Lula tem 52,3% de desaprovação e 45,9% de aprovação

A desaprovação ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 52,3%, contra 45,9% de aprovação, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 1º de julho. Outros 1,8% dos entrevistados disseram não saber responder.

A série histórica da pesquisa mostra estabilidade em relação ao levantamento anterior. Em abril, a desaprovação era de 53%, enquanto a aprovação alcançava 47%. Agora, os índices passaram para 52,3% e 45,9%, respectivamente.

A avaliação do governo segue mais negativa do que positiva. Entre os entrevistados, 48,3% classificam a gestão como ruim ou péssima, 39,7% a consideram ótima ou boa e 12% a avaliam como regular.

Na comparação com abril, a avaliação negativa recuou de 51% para 48,3%, enquanto a positiva caiu de 42% para 39,7%. Já o percentual de brasileiros que classificam o governo como regular subiu de 7% para 12%.

Aprovação cresce entre idosos e no Nordeste

Os recortes demográficos mostram diferenças importantes na percepção sobre o governo.

A aprovação ao trabalho de Lula supera a desaprovação apenas entre eleitores com 45 anos ou mais. Entre brasileiros de 45 a 59 anos, 51,3% aprovam a atuação do presidente, contra 43% que desaprovam. Entre pessoas com 60 anos ou mais, a aprovação chega a 55,9%, ante 43,9% de desaprovação.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, o cenário é inverso. A desaprovação alcança 81,2%, enquanto 18,8% aprovam o presidente. Na faixa de 25 a 34 anos, os índices são de 60,2% e 38,8%, respectivamente.

Por escolaridade, Lula registra maioria de aprovação apenas entre entrevistados com ensino superior, segmento em que alcança 52,8%, contra 45,9% de desaprovação. Entre pessoas com ensino fundamental e médio, a desaprovação supera a aprovação.

A renda também influencia a percepção sobre o presidente. Entre famílias com renda de R$ 5 mil a R$ 10 mil, 55,2% aprovam Lula e 44,5% desaprovam. Entre os entrevistados com renda acima de R$ 10 mil, a aprovação é de 51,9%, contra 46,4% de desaprovação. Nas três faixas de renda inferiores a R$ 5 mil, a desaprovação é majoritária.

No recorte religioso, os agnósticos e ateus formam o grupo com maior aprovação ao presidente, com 77,2%, seguidos pelos católicos, onde há empate técnico numérico entre aprovação (49,6%) e desaprovação (48,7%). Entre os evangélicos, a desaprovação chega a 66,2%, contra 33,7% de aprovação.

Regionalmente, o Nordeste permanece como a principal base de apoio do presidente. Na região, 59,2% aprovam Lula, enquanto 38,5% desaprovam. No Sudeste, a desaprovação alcança 59,8%, contra 37,5% de aprovação.

Avaliação acompanha voto de 2022

Os cruzamentos da pesquisa mostram forte associação entre a avaliação do governo e o comportamento eleitoral no segundo turno da eleição de 2022.

Entre os entrevistados que votaram em Lula, 91,1% aprovam o trabalho do presidente e 6,5% desaprovam. Já entre aqueles que afirmam ter votado em Jair Bolsonaro, 96,9% desaprovam Lula e apenas 3,1% aprovam sua atuação.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 4.999 brasileiros adultos entre os dias 26 e 30 de junho, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.