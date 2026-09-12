Previsão do tempo no RJ: até quando o tempo instável continua?

Rajadas de vento que chegaram a 67,7 km/h atingiram o Rio de Janeiro na madrugada deste sábado, 12, derrubando duas árvores na cidade e interditando temporariamente uma via na Zona Sul. A frente fria que passa pela região também deve manter o tempo instável ao longo do fim de semana, com chuva e céu encoberto.

Quedas de árvores e impacto no trânsito

Uma das árvores caiu na Rua Pinheiro Machado, na altura do Fluminense, sentido Túnel Santa Bárbara, interditando a via. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes da Comlurb trabalharam na remoção e o trânsito foi liberado por volta das 10h.

A outra árvore caiu na Rua Figueiras Lima, no Riachuelo, mas, segundo o COR, sem impacto no trânsito local.

Para quem passa por Laranjeiras, o órgão recomenda seguir pela Rua Paissandu, que apresenta boas condições como rota alternativa.

LARANJEIRAS | ATUALIZAÇÃO DA QUEDA DE ÁRVORE NA RUA PINHEIRO MACHADO A Rua Pinheiro Machado foi liberada, no sentido Túnel Santa Bárbara, após a retirada da árvore que caiu na via, na altura da sede do Fluminense. Trânsito lento na altura da Rua Paissandu. Dirija com atenção.… https://t.co/6bqqbPQSMY pic.twitter.com/nmh5Y81O8z — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 12, 2026

Onde os ventos foram mais fortes

De acordo com o Alerta Rio, as rajadas mais intensas foram registradas entre a madrugada e o início da manhã. A estação Forte de Copacabana marcou 67,7 km/h entre 3h e 4h. Ventos fortes também foram sentidos no Aeroporto Santos Dumont e no Vidigal, enquanto Marambaia e Jacarepaguá registraram ventos moderados.

Previsão para os próximos dias

Segundo o Alerta Rio, a chuva continua no Rio de Janeiro. Neste sábado, a instabilidade provocada pelo deslocamento de uma frente fria mantém o céu nublado a encoberto na cidade. A chuva começa fraca a moderada pela manhã e se intensifica em pancadas à tarde e à noite. Os ventos seguem predominantemente moderados, com temperatura entre 18°C e 28°C.

No domingo, 13, o céu permanece encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia e ventos fracos a moderados. A temperatura varia entre 16°C e 24°C.

Na segunda-feira, 14, o padrão se repete: chuva fraca a moderada durante todo o período, com ventos moderados e temperaturas entre 15°C e 23°C.