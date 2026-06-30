Michelle anuncia saída do comando do PL Mulher após conflitos com Flávio Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, 30, que deixará a presidência do PL Mulher. A decisão foi comunicada após uma reunião com o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

Em nota, Michelle informou que passará a dedicar-se "integralmente" aos cuidados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e da filha do casal, Laura, de 15 anos.

"Venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados para com o meu marido e minha filha", escreveu.

Na mesma manifestação, Michelle agradeceu a Valdemar Costa Neto pela "autonomia" concedida durante o período em que comandou o segmento feminino do partido. Ela também fez um balanço de sua atuação, afirmando que, ao lado das dirigentes estaduais e municipais, contribuiu para formar "um grande exército de mulheres de bem" e declarou acreditar que o movimento seguirá em expansão.

A ex-primeira-dama também direcionou um agradecimento à vice-presidente do PL Mulher, a vereadora Priscila Costa (PL-CE), nome que Michelle defendia como candidata do partido ao Senado pelo Ceará. A indicação de Priscila foi o ponto central da divergência entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que apoia a candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL-CE).

"Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa, a todas as minhas presidentes estaduais e municipais", escreveu. "As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho", concluiu.

Atritos entre Michelle e Flávio Bolsonaro

A saída do comando do PL Mulher ocorre em meio à crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Segundo o jornal O GLOBO, a reunião com Valdemar Costa Neto teve como objetivo tentar reduzir o desgaste provocado pelo confronto público entre os dois.

Segundo esses interlocutores, Michelle afirmou durante a conversa que está "cansada" da política. Ela também reclamou de não participar das principais decisões internas do partido e disse que chegou a considerar retirar sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

Durante o encontro, Valdemar Costa Neto pediu que a ex-primeira-dama evitasse novas manifestações públicas sobre o assunto e tentou convencê-la a adiar qualquer decisão definitiva. A iniciativa ocorreu após a divulgação de um vídeo, na semana passada, em que Michelle acusou Flávio de tê-la tratado com desrespeito e afirmou que Eduardo e Carlos Bolsonaro promoveram ataques coordenados contra ela nas redes sociais.

Outro tema tratado na reunião foi a participação de Michelle em um encontro organizado por Flávio Bolsonaro, previsto para esta quarta-feira, com parlamentares e lideranças femininas conservadoras. O evento dará início à elaboração de um programa de governo voltado ao eleitorado feminino, considerado uma das prioridades da pré-campanha do senador.

Apesar da tentativa de articulação, Michelle decidiu não comparecer ao encontro. Conforme aliados, ela reiterou que não recebeu um convite diretamente de Flávio. "Ele não me ligou para me chamar", teria dito durante a reunião.

Um interlocutor que participou das negociações afirmou que a conversa "não foi muito boa", pois Valdemar esperava confirmar a presença de Michelle no evento ao lado do enteado. A ausência da ex-primeira-dama tende a enfraquecer o principal gesto de reaproximação planejado pela campanha desde o início da crise.

Veja a íntegra da nota

Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha.

Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos – juntamente com as nossas presidentes – um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos.

Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa - a todas as minhas presidentes estaduais e municipais que, com tanto carinho, empenho e dedicação tornaram possível a expansão de nosso movimento que está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível. As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação.

Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem, cada vez mais, os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês. Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio.

À minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente, agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus pode recompensá-los por todo bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as nossas famílias.

Que Deus abençoe o nosso amado Brasil.

MICHELLE BOLSONARO

*Com informações do jornal O Globo.