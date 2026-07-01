AtlasIntel: Lula tem 48,8% e Flávio Bolsonaro, 42,3%, no 2º turno

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Publicado em 1 de julho de 2026 às 07h00.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários testados em cenários de segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 1º de julho.
O levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a crise pública entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL. E também após a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo Jaques Wagner, então líder do governo no Senado.
No cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 42,3% do senador. A diferença entre os dois é de 6,5 pontos percentuais. Outros 8,9% declararam voto branco, nulo ou disseram não saber.
Na comparação com o levantamento anterior, os dois pré-candidatos apresentaram estabilidade.
Nos demais cenários de segundo turno, Lula também aparece numericamente à frente dos adversários testados acima da margem de erro.
Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista registra 48,6% das intenções de voto, ante 43,1% do ex-presidente. A diferença é de 5,5 pontos percentuais, enquanto 8,3% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou não souberam responder.
Em um confronto com Ronaldo Caiado, Lula tem 48% das intenções de voto, contra 39% do ex-governador de Goiás. Brancos, nulos e indecisos somam 13,1%.
Diante de Romeu Zema, o petista registra 48,2%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 38,5%. Nesse cenário, 13,3% afirmam votar em branco, nulo ou dizem não saber.
A maior vantagem de Lula ocorre no confronto contra Renan Santos. O presidente soma 49,2% das intenções de voto, enquanto o candidato da Missão registra 28,9%. Brancos, nulos e indecisos chegam a 21,9%.
Lula também supera Michelle Bolsonaro em um eventual segundo turno. O presidente registra 48,7%, contra 38,9% da ex-primeira-dama. Outros 12,4% declaram voto branco, nulo ou não sabem.
Nos cenários sem a participação de Lula, dois nomes do campo governista aparecem numericamente à frente de Flávio Bolsonaro.
Geraldo Alckmin registra 47,4% das intenções de voto, contra 41,7% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 5,7 pontos percentuais, enquanto 10,9% dos entrevistados afirmam votar em branco, nulo ou não sabem.
Fernando Haddad também aparece à frente do senador do PL. O ministro da Fazenda registra 46,4%, contra 42,8% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 3,6 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 10,7%.
A pesquisa AtlasIntel ouviu 4.999 brasileiros adultos entre os dias 26 e 30 de junho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, metodologia conhecida como Atlas RDR.
A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Romeu Zema
Lula x Renan Santos
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula x Jair Bolsonaro