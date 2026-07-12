Dino bloqueia R$ 6,1 milhões de Eduardo Cunha por suspeita de desvio de emendas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou o bloqueio de R$ 6,1 milhões em bens do ex-deputado federal Eduardo Cunha (Republicanos-MG), investigado por suspeita de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. A decisão foi assinada em 6 de julho, mas apenas se tornou pública neste domingo, 12.

Um dos principais pontos citados pelo ministro é o o fato de a Polícia Federal apontar que Cunha teria influenciado a destinação de recursos públicos mesmo sem exercer mandato parlamentar desde 2016.

Segundo a decisão, a medida faz parte de um desdobramento da Operação Transparência, deflagrada em dezembro do ano passado para investigar irregularidades na indicação de emendas parlamentares.

Investigação mostra 'arranjo decisório paralelo'

De acordo com a Polícia Federal, Eduardo Cunha teria participado da definição e do remanejamento de verbas destinadas por meio de emendas parlamentares, apesar de não ocupar cargo eletivo. A indicação dessas emendas é uma prerrogativa exclusiva de deputados e senadores em exercício.

As investigações tiveram origem na análise do material apreendido com Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, servidora da Câmara dos Deputados e alvo da primeira fase da operação. Conforme a decisão de Dino, o aprofundamento das apurações indicou a existência de um "arranjo decisório paralelo" para a distribuição de recursos públicos, no qual Cunha, mesmo sem mandato, apareceria como um dos responsáveis pela definição e remanejamento das verbas.

Ainda segundo a decisão, foram identificadas ao menos 21 emendas parlamentares que somam R$ 6,15 milhões. Esses recursos já teriam sido empenhados e pagos, mas, de acordo com a investigação, a documentação utilizada teria sido forjada para ocultar quem realmente solicitou a indicação das verbas.

A Polícia Federal afirma que os elementos reunidos até o momento indicam que Cunha atuava como um agente privado com influência política comparável, ou até superior, à de parlamentares em exercício, interferindo na destinação de recursos federais sem autorização institucional.

Para os investigadores, esse cenário representa um grave desvio de finalidade, uma vez que emendas destinadas a atender demandas apresentadas por representantes eleitos teriam sido direcionadas por alguém que não responde ao eleitorado nem integra o Congresso Nacional.c

Cunha tenta eleição

A decisão também cita que, em diferentes momentos, o ex-deputado demonstraria contar com uma espécie de "cota informal" de recursos, utilizada conforme interesses políticos em Minas Gerais.

Cunha escolheu o estado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Antes, foi eleito quatro vezes pelo Rio de Janeiro e tentou, sem sucesso, uma cadeira por São Paulo em 2022.

(*) Com informações do g1 e da Folha de S. Paulo