O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, confirmou seu reinado neste domingo (12) ao conquistar seu segundo título consecutivo em Wimbledon, com uma vitória sobre o alemão Alexander Zverev em uma final na qual perdeu o primeiro set.

Em uma partida equilibrada entre os dois melhores tenistas do mundo a participarem do torneio, já que o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking, esteve ausente devido a uma lesão.

Número 1 do mundo, o italiano derrotou o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (7), 7/6 (2), 6/3 e 6/4, em 3h46min de partida, para defender com sucesso o título conquistado em 2025 e levantar o primeiro troféu de Grand Slam da temporada.

Jannik Sinner, com o troféu de Winbledom, após derrotar Alexander Zverev

Final equilibrada

A decisão, disputada na Quadra Central do All England Club, reeditou a final do Australian Open do ano passado, quando Sinner também levou a melhor sobre Zverev. Desta vez, o italiano precisou superar um início equilibrado, viu o alemão vencer o primeiro set no tie-break, mas reagiu imediatamente ao devolver o placar na segunda parcial. A partir daí, assumiu o controle da partida para fechar o confronto com quebras decisivas no terceiro e no quarto sets.

O equilíbrio marcou boa parte da final. Zverev terminou o jogo com mais aces (17 a 15) e colocou um percentual maior de primeiros serviços em quadra (80% contra 66%), mas Sinner foi mais eficiente nos momentos decisivos. O italiano aproveitou duas das cinco oportunidades de quebra que teve, enquanto não cedeu nenhuma ao rival, que criou apenas um break point durante toda a partida. Também venceu mais pontos no total (145 a 130) e foi superior nas devoluções, somando 43 pontos recebendo o saque, contra 34 do alemão.

O título consolida a boa fase vivida por Sinner. Atual campeão de Wimbledon, ele havia chegado à decisão após eliminar Novak Djokovic na semifinal e conquistou em Londres seu primeiro Grand Slam de 2026, depois de dominar a temporada de Masters 1000, com títulos em Roma, Miami, Monte Carlo, Indian Wells e Madri.

No ano passado, Sinner já havia entrado para a história ao se tornar o primeiro italiano campeão da chave masculina de simples em Wimbledon, ao derrotar Carlos Alcaraz em uma final de mais de três horas. Agora, amplia o feito ao defender o título e conquistar o bicampeonato consecutivo no torneio mais tradicional do tênis.

Feito histórico

A conquista também coloca o italiano em um grupo seleto da Era Aberta. Sinner tornou-se apenas o décimo tenista a conquistar o solo sagrado de Londres em anos consecutivos, repetindo um feito alcançado anteriormente apenas por nomes como Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Para Zverev, a derrota encerra a melhor campanha da carreira em Wimbledon. Campeão de Roland Garros há poucas semanas, o alemão disputava sua primeira decisão no Grand Slam britânico e buscava conquistar o segundo major consecutivo da temporada, mas voltou a ser superado por Sinner em uma final de Grand Slam.

Com AFP e Agência O Globo.