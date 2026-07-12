35 franquias baratas a partir de R$ 5 mil para empreender em cidades do interior

Repórter de Negócios
Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h36.
Por muito tempo, abrir uma franquia no interior significava enfrentar um problema recorrente: encontrar mão de obra, manter uma loja física e gerar demanda suficiente em cidades menores. Hoje, parte das redes tenta resolver essa equação com modelos mais enxutos.
Cada vez mais franquias apostam em operações home office, atendimento remoto, prestação de serviços e negócios que dispensam equipes grandes. A estratégia reduz o investimento inicial, facilita a operação em municípios de menor porte e amplia o número de cidades onde a marca consegue crescer.
Há opções em segmentos como educação, seguros, serviços financeiros, turismo, tecnologia, energia solar, limpeza e mercados autônomos. Em muitos casos, o franqueado trabalha de casa, atende clientes na própria região e pode administrar o negócio sem funcionários.
A seguir, EXAME reúne 35 franquias indicadas para quem quer empreender em cidades do interior, com investimentos a partir de 5.000 reais e modelos adaptados a mercados de menor porte.
Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar na prospecção de novos clientes.
Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil. O franqueado atua em modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos a partir de casa.
Rede de serviços financeiros que permite operar em qualquer cidade do Brasil. Oferece mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros.
Franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Atua com lavagem a seco e estética automotiva, em operação home based.
Rede de franquias especializada em turismo e intercâmbio. Modelo de operação digital e home office.
Franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras.
Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. O franqueado pode atuar em home office, focado em captação de clientes e coordenação dos processos seletivos.
Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial. Operação 100% online.
Rede de franquias especializada em totens e carregadores que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade e gestão dos pontos.
Franquia de seguros focada em proteção patrimonial e geração de renda recorrente. Operação comercial e administrativa pode ser feita em home office.
Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na prospecção e negociação comercial.
Rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, consórcios e seguros.
Franquia de marketing digital que apoia PMEs na digitalização e geração de vendas. Modelo enxuto e relacional.
Rede de assessoria para vistos. Operação em home office ou coworking.
Franquia de consultoria em viagens internacionais. Modelo home office.
Agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Operação digital.
Franquia de serviços financeiros e promotora de crédito. Modelo de operação enxuto.
Franquia de mídia em totens de carregamento. Operação home based.
Rede de totens de carregamento e mídia. Modelo home based e explicitamente sem funcionários.
Plataforma de CRM omnichannel com IA para automação de vendas e atendimento.
Franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas. Operação técnica e comercial enxuta.
Rede de energia solar com modelo home based e estrutura comercial remota.
Maior rede de franquias de seguros do Brasil. Possui modelo home office.
Franquia de soluções financeiras e seguridade voltada ao agronegócio.
Serviços técnicos para portas automáticas. Modelo home based.
Multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office.
Rede de ensino de idiomas 100% digital.
Boutique de doces com modelo home office e vendas por delivery.
Rede de higienização de estofados. Modelo home based com atendimento domiciliar.
Minimercado autônomo em condomínios, com gestão remota.
Rede de minimercados autônomos 24h, operação sem atendentes.
Microfranquia de mercado autônomo.
Líder em mercados autônomos na América Latina, com gestão remota.
Rede de minimercados autônomos gourmet. O franqueado administra o ponto em qualquer horário.
Primeira franquia de assistentes de IA do Brasil. O franqueado atua na prospecção comercial enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.