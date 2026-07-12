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35 franquias baratas a partir de R$ 5 mil para empreender em cidades do interior

Modelos home office, operações enxutas e negócios sem funcionários estão entre as opções para empreender em cidades do interior

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h36.

Por muito tempo, abrir uma franquia no interior significava enfrentar um problema recorrente: encontrar mão de obra, manter uma loja física e gerar demanda suficiente em cidades menores. Hoje, parte das redes tenta resolver essa equação com modelos mais enxutos.

Cada vez mais franquias apostam em operações home office, atendimento remoto, prestação de serviços e negócios que dispensam equipes grandes. A estratégia reduz o investimento inicial, facilita a operação em municípios de menor porte e amplia o número de cidades onde a marca consegue crescer.

Há opções em segmentos como educação, seguros, serviços financeiros, turismo, tecnologia, energia solar, limpeza e mercados autônomos. Em muitos casos, o franqueado trabalha de casa, atende clientes na própria região e pode administrar o negócio sem funcionários.

A seguir, EXAME reúne 35 franquias indicadas para quem quer empreender em cidades do interior, com investimentos a partir de 5.000 reais e modelos adaptados a mercados de menor porte.

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar na prospecção de novos clientes.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 5.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 11.500
  • Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil. O franqueado atua em modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos a partir de casa.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 5.999
  • Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Cotafácil

Rede de serviços financeiros que permite operar em qualquer cidade do Brasil. Oferece mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 8.997
  • Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil
  • Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Freewet

Franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Atua com lavagem a seco e estética automotiva, em operação home based.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 8.490
  • Faturamento médio mensal: R$ 7.000
  • Prazo de retorno: 3 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Rede de franquias especializada em turismo e intercâmbio. Modelo de operação digital e home office.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 9.000
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil
  • Prazo de retorno: 3 meses

Marketing Bag

Franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras.

  • Investimento inicial: R$ 9.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

BM Vagas

Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. O franqueado pode atuar em home office, focado em captação de clientes e coordenação dos processos seletivos.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 13.970
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 3 meses

VendaComChat

Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial. Operação 100% online.

  • Investimento inicial: R$ 14 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 6.400
  • Prazo de retorno: até 3 meses

4Charge

Rede de franquias especializada em totens e carregadores que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade e gestão dos pontos.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 4.000
  • Prazo de retorno: até 6 meses

AF Seguros

Franquia de seguros focada em proteção patrimonial e geração de renda recorrente. Operação comercial e administrativa pode ser feita em home office.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Evolve

Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na prospecção e negociação comercial.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Azul Empréstimo

Rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, consórcios e seguros.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital que apoia PMEs na digitalização e geração de vendas. Modelo enxuto e relacional.

  • Investimento inicial: R$ 15 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 meses

Legale

Rede de assessoria para vistos. Operação em home office ou coworking.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3,2,1 GO!

Franquia de consultoria em viagens internacionais. Modelo home office.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

Agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Operação digital.

  • Investimento inicial: R$ 12 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

AF Crédito

Franquia de serviços financeiros e promotora de crédito. Modelo de operação enxuto.

  • Investimento inicial: R$ 29.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 600 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

Publicarga

Franquia de mídia em totens de carregamento. Operação home based.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 18.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Santa Carga

Rede de totens de carregamento e mídia. Modelo home based e explicitamente sem funcionários.

  • Investimento inicial: R$ 19.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8.316
  • Prazo de retorno: a partir de 8 meses

SprintHub

Plataforma de CRM omnichannel com IA para automação de vendas e atendimento.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 40 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

Help Digital

Franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas. Operação técnica e comercial enxuta.

  • Investimento inicial: R$ 27.500
  • Faturamento médio mensal: R$ 60 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Solarprime

Rede de energia solar com modelo home based e estrutura comercial remota.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 75 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Seguralta

Maior rede de franquias de seguros do Brasil. Possui modelo home office.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Franquia de soluções financeiras e seguridade voltada ao agronegócio.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 33 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Atto Service

Serviços técnicos para portas automáticas. Modelo home based.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 9 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 16 meses

Jan-Pro

Multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas 100% digital.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 27 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Le Petit Macarons

Boutique de doces com modelo home office e vendas por delivery.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 12 meses

CleanNew

Rede de higienização de estofados. Modelo home based com atendimento domiciliar.

  • Investimento inicial: R$ 59.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo em condomínios, com gestão remota.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Honest Market

Rede de minimercados autônomos 24h, operação sem atendentes.

  • Investimento inicial: R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

Peggô Market

Microfranquia de mercado autônomo.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
  • Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Market4u

Líder em mercados autônomos na América Latina, com gestão remota.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil
  • Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Maria Gasolina Express

Rede de minimercados autônomos gourmet. O franqueado administra o ponto em qualquer horário.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 45 mil
  • Prazo de retorno: média de 22 meses

Vision AI

Primeira franquia de assistentes de IA do Brasil. O franqueado atua na prospecção comercial enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.

  • Investimento inicial: R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 70 mil (após 12 meses)
  • Prazo de retorno: 4 meses
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