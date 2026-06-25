Vídeo de Michelle sobre Flávio: entenda crise na família Bolsonaro

O vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro na noite desta quarta-feira, 24, reacendeu uma crise interna na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ex-primeira-dama afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma discussão sobre os rumos do partido no Ceará e acusou integrantes da família de atuarem de forma coordenada contra ela.

A gravação foi publicada meses após o embate envolvendo uma possível aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes na disputa pelo governo cearense. Michelle afirmou que se posicionou contra a articulação e que, após tornar sua opinião pública, recebeu uma ligação ríspida do enteado.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Disse que eu deveria ficar fora das decisões do partido", afirmou.

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Segundo Michelle, o conflito também envolveu manifestações públicas de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro em defesa da estratégia adotada por lideranças do partido no estado.

Antes de divulgar uma nota sobre o caso, Flávio comentou o episódio durante uma transmissão ao vivo.

"Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece", afirmou o senador ao ser questionado sobre as declarações de Michelle.

A fala ocorreu poucas horas antes da publicação de um comunicado em que o parlamentar negou ter ofendido a ex-primeira-dama.

🇧🇷 “Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece”, diz Flávio Bolsonaro após vídeo de Michelle Bolsonaro com críticas ao enteado. https://t.co/VAGtAewl51 pic.twitter.com/uPkPPSYsr7 — Eixo Político (@eixopolitico) June 24, 2026

Senador pede desculpas e fala em união

Na nota, Flávio afirmou que nunca desrespeitou ou humilhou uma mulher e disse que jamais faria isso com a esposa do próprio pai.

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas", escreveu.

O senador também elogiou a atuação da ex-primeira-dama no PL Mulher, afirmou que ambos compartilham os mesmos objetivos políticos e defendeu a união do grupo em torno da oposição ao governo Lula.

Flávio revelou ainda que tentou convidar Michelle para uma reunião com lideranças femininas conservadoras prevista para a próxima semana, mas disse não ter recebido retorno.

Origem da disputa

O desentendimento tem origem nas negociações para as eleições de 2026 no Ceará.

Michelle defende que o PL mantenha apoio ao senador Eduardo Girão (Novo-CE) na disputa pelo governo estadual e preserve a candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado. Segundo ela, essa estratégia teria sido definida por Jair Bolsonaro e pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Já parte das lideranças locais do PL defendia uma composição mais ampla envolvendo o ex-ministro Ciro Gomes, movimento que gerou resistência da ex-primeira-dama e provocou atritos dentro do grupo bolsonarista.

Apesar do tom crítico do vídeo, Michelle afirmou não guardar ressentimentos contra Flávio e disse continuar apoiando sua pré-candidatura à Presidência da República.