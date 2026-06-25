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Vídeo de Michelle sobre Flávio: entenda crise na família Bolsonaro

Embate envolve disputa sobre estratégia eleitoral no Ceará e expõe divergências entre aliados de Jair Bolsonaro

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 07h26.

Última atualização em 25 de junho de 2026 às 07h30.

O vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro na noite desta quarta-feira, 24, reacendeu uma crise interna na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ex-primeira-dama afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma discussão sobre os rumos do partido no Ceará e acusou integrantes da família de atuarem de forma coordenada contra ela.

A gravação foi publicada meses após o embate envolvendo uma possível aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes na disputa pelo governo cearense. Michelle afirmou que se posicionou contra a articulação e que, após tornar sua opinião pública, recebeu uma ligação ríspida do enteado.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Disse que eu deveria ficar fora das decisões do partido", afirmou.

Segundo Michelle, o conflito também envolveu manifestações públicas de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro em defesa da estratégia adotada por lideranças do partido no estado.

Antes de divulgar uma nota sobre o caso, Flávio comentou o episódio durante uma transmissão ao vivo.

"Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece", afirmou o senador ao ser questionado sobre as declarações de Michelle.

A fala ocorreu poucas horas antes da publicação de um comunicado em que o parlamentar negou ter ofendido a ex-primeira-dama.

Senador pede desculpas e fala em união

Na nota, Flávio afirmou que nunca desrespeitou ou humilhou uma mulher e disse que jamais faria isso com a esposa do próprio pai.

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas", escreveu.

O senador também elogiou a atuação da ex-primeira-dama no PL Mulher, afirmou que ambos compartilham os mesmos objetivos políticos e defendeu a união do grupo em torno da oposição ao governo Lula.

Flávio revelou ainda que tentou convidar Michelle para uma reunião com lideranças femininas conservadoras prevista para a próxima semana, mas disse não ter recebido retorno.

Origem da disputa

O desentendimento tem origem nas negociações para as eleições de 2026 no Ceará.

Michelle defende que o PL mantenha apoio ao senador Eduardo Girão (Novo-CE) na disputa pelo governo estadual e preserve a candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado. Segundo ela, essa estratégia teria sido definida por Jair Bolsonaro e pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Já parte das lideranças locais do PL defendia uma composição mais ampla envolvendo o ex-ministro Ciro Gomes, movimento que gerou resistência da ex-primeira-dama e provocou atritos dentro do grupo bolsonarista.

Apesar do tom crítico do vídeo, Michelle afirmou não guardar ressentimentos contra Flávio e disse continuar apoiando sua pré-candidatura à Presidência da República.

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