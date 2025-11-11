Anvisa suspende marca de whey protein; saiba qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos suplementos alimentares da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, produzidos pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda. Os produtos, vendidos em plataformas como Shopee e Mercado Livre, não têm regularização sanitária e não indicam fabricante ou importador nacional, o que representa risco à saúde do consumidor.

Outra medida publicada pelo órgão atinge a empresa Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda, que também não possui licença sanitária para fabricar suplementos e óleos vegetais. A Anvisa ordenou o recolhimento de todos os lotes dos seguintes produtos da marca Bugroon:

Óleo de Menta Piperita

Óleo de Sucupira

Óleo de Copaíba

Suplementos em cápsulas: Ginkocen, Calmom, Catux, Unaro Moringa, Neuralfocus e Contradô.

Além dos suplementos, a agência também proibiu a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99%, fabricada pela Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda, por não ter registro. A fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso do produto estão vetados em todo o território nacional.

Segundo a Anvisa, produtos sem registro sanitário não passam por avaliação de qualidade e segurança, podendo representar riscos à saúde pública. As determinações foram publicadas no Diário Oficial da União e têm efeito imediato. Denúncias ou casos suspeitos podem ser encaminhados aos canais oficiais da agência ou às vigilâncias sanitárias locais.

De tadala natural à creatina

A Anvisa proibiu 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. após uma fiscalização sanitária constatar irregularidades na produção da fábrica.

A medida, publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 5, determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os lotes dos produtos listados.

Motivo da proibição dos suplementos

Segundo a agência reguladora, a ação fiscal foi motivada por uma inspeção sanitária que constatou que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem seguir as boas práticas de fabricação de alimentos.

Segundo o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, locais que fabricam, armazenam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja em âmbito estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Lista de suplementos proibidos

Entre os produtos suspensos estão diferentes versões de creatina, colágeno, maca peruana, moringa, magnésio, cafeína com taurina, ômega 3 e outros, de diversas marcas associadas à empresa. Todos os lotes foram proibidos.

Confira a lista completa:

Creatina Monohidratada (sabores frutas vermelhas e laranja) – Marca Turbo Black Vitamin



Creatina – Marca Turbo Black Vitamin



Colágeno Tipo II Não Desnaturado (sabores iogurte) – Marca Turbo Black



Colágeno Hidrolisado (sabores frutas tropicais) – Marca Turbo Black Vitamin



Cafeína com Taurina – Marca Turbo Black Vitamin



Moringa, Maca Peruana, Hibisco e Graviola – Marca Ervas Brasil



Tadala Natural – Marca NB Nutrition



Magnésio Treonato e Magnésio Dimalato – Marcas Turbo Black Vitamin e NB Nutrition



Maca Preta, Energy Maca e Max Vision – Marca Turbo Black Vitamin



Ômega 3, Moringa Oleifera, Colágeno Tipo II Não Desnaturado, Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II e Cabelo, Pele e Unha – Marca NB Nutrition



Lactoze sem glúten – Marcas Turbo Black Vitamin e Natuforme Produtos Naturais



Óleo de Girassol Ozonizado – Marca Ozonlife



Maca Premium – Marca Nutrição Esportiva



Maca Peruana Concentrado – Marca Max Force



Ora Pró Nobis Premium – Marca Vitacorpus



Todos os produtos fabricados pela Ervas Brasillis



A Anvisa determinou a apreensão dos suplementos e a retirada de todos os lotes do mercado. A empresa só poderá voltar a fabricar e comercializar produtos após regularizar sua situação junto às autoridades sanitárias.