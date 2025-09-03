Brasil

Anvisa proíbe anel que promete medir glicose; veja quais

Com a medida da Anvisa, fica proibida a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e uso dos produtos

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12h43.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de alguns medidores de glicose.

Segundo a agência, os produtos prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem a necessidade de retirar o sangue por picadas de agulhas.

Com a medida da Anvisa, fica proibida a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e uso dos produtos.

Confira abaixo os medidores de glicose proibidos:

  • Anel para Acupressão Glucomax (todos).
  • Glicomax (todos).
  • Glucomax (todos).
  • Glucomax Pro (todos).

"Nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na Anvisa e estão sendo anunciados e expostos à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok. Além disso, os anúncios utilizam imagens de personalidades famosas para enganar os consumidores."

Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso não devem ser utilizados. Denuncie produtos irregulares à agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

