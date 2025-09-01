Empresa de suplementos mira educação para mercado de canetas emagrecedoras e projeta avanço de 20%

O mercado de canetas emagrecedoras (análogos ao GLP-1) segue aquecido no Brasil. Segundo relatório do BTG Pactual, a partir de dados da IQVIA, a expectativa é que esses medicamentos movimentem mais de R$ 5 bilhões ao ano, adicionando cerca de 1,5% ao crescimento do varejo farmacêutico.

Além da entrada do Mounjaro, que tem atraído pacientes que não se adaptaram a Ozempic e Wegovy, a chegada do “Ozempic brasileiro”, do laboratório EMS, já criou um fato novo que movimentou ainda mais um cenário que já estava aquecido.

Atento ao crescimento deste mercado, o Essentia Group, empresa com sede em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis (SC), que atua em medicina preventiva e nutrição, desenvolveu um projeto para levar informação a pacientes e apoiar médicos e especialistas no uso dos análogos ao GLP-1.

“Percebemos que o aumento no consumo das canetas emagrecedoras abriu espaço para a necessidade de informação e orientação nutricional. Com a saciedade que a caneta produz, há uma redução na ingestão de alimentos e até de água, o que exige atenção dos pacientes”, afirma a Dra. Elisa Urban, médica consultora da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento do Essentia Group.

Com uma equipe multidisciplinar de mais de 50 especialistas, que inclui farmacêuticos, nutricionistas, médicos, chefs e engenheiros, a empresa já investiu mais de R$ 10 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A expectativa da empresa, que conta com 1,7 mil colaboradores é manter avanço na taxa de dois dígitos, projetando até 20% de crescimento em 2025.

Emagrecimento e atenção à saúde

Como a substância atua no aumento da saciedade, o que reduz o volume e, por vezes, a variedade da dieta, suplementos de fibras, vitaminas e minerais ajudam a completar as necessidades do corpo e são fundamentais.

Esse equilíbrio ajuda a manter a energia, preservar a massa muscular, fortalecer os ossos e garantir que o emagrecimento seja saudável e duradouro. “É fundamental compreender que o emagrecimento com GLP-1 não deve ser encarado como fórmula mágica. A perda excessiva de massa magra compromete a saúde metabólica e pode dificultar a manutenção do peso a longo prazo. Por isso, o suporte nutricional adequado, com foco em proteínas, hidratação e reposição de micronutrientes, faz toda a diferença”, acrescenta Dra Elisa Urban.

Essentia Group conta com cerca de 1,7 mil colaboradores (Essentia Group/Divulgação)

Com 20 anos de atuação, o Essentia Group teve origem em uma pequena farmácia de manipulação em Florianópolis. Aos poucos, a qualidade da produção, das matérias-primas e dos produtos começaram a chamar a atenção de médicos e nutricionistas, levando os produtos da Essentia Pharma para outros lugares do Brasil.

Em 2012, foi lançada a marca Essential Nutrition, voltada para suplementação alimentar, que é pioneira em suplementos nutricionais com aprimoramento de fórmulas inteligentes e está presente no mercado com mais de 120 produtos.

Mais tarde surgiram também a Noorskin, de cosméticos e nutricosméticos, e a Easy Health, software com soluções para gestão clínica em saúde. Atualmente, a empresa conta com uma área de produção de 20 mil metros quadrados, com padrão de indústria farmacêutica.