Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Patrocínio:

Logo CBA Empre tag

Empresa de suplementos mira educação para mercado de canetas emagrecedoras e projeta avanço de 20%

Essentia Group, de Palhoça, na Grande Florianópolis, investiu R$ 10 milhões em pesquisa e desenvolvimento no projeto para levar informação a pacientes e apoiar médicos e especialistas no uso de equipamentos análogos ao GLP-1

Medicamento para emagrecer deve movimentar R$ 5 bilhões ao ano (Essentia Group/Divulgação)

Medicamento para emagrecer deve movimentar R$ 5 bilhões ao ano (Essentia Group/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10h23.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 10h32.

Tudo sobreExame-sul
Saiba mais

O mercado de canetas emagrecedoras (análogos ao GLP-1) segue aquecido no Brasil. Segundo relatório do BTG Pactual, a partir de dados da IQVIA, a expectativa é que esses medicamentos movimentem mais de R$ 5 bilhões ao ano, adicionando cerca de 1,5% ao crescimento do varejo farmacêutico.

Além da entrada do Mounjaro, que tem atraído pacientes que não se adaptaram a Ozempic e Wegovy, a chegada do “Ozempic brasileiro”, do laboratório EMS, já criou um fato novo que movimentou ainda mais um cenário que já estava aquecido.

Atento ao crescimento deste mercado, o Essentia Group, empresa com sede em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis (SC), que atua em medicina preventiva e nutrição, desenvolveu um projeto para levar informação a pacientes e apoiar médicos e especialistas no uso dos análogos ao GLP-1.

“Percebemos que o aumento no consumo das canetas emagrecedoras abriu espaço para a necessidade de informação e orientação nutricional. Com a saciedade que a caneta produz, há uma redução na ingestão de alimentos e até de água, o que exige atenção dos pacientes”, afirma a Dra. Elisa Urban, médica consultora da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento do Essentia Group.

Com uma equipe multidisciplinar de mais de 50 especialistas, que inclui farmacêuticos, nutricionistas, médicos, chefs e engenheiros, a empresa já investiu mais de R$ 10 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A expectativa da empresa, que conta com 1,7 mil colaboradores é manter avanço na taxa de dois dígitos, projetando até 20% de crescimento em 2025.

Emagrecimento e atenção à saúde

Como a substância atua no aumento da saciedade, o que reduz o volume e, por vezes, a variedade da dieta, suplementos de fibras, vitaminas e minerais ajudam a completar as necessidades do corpo e são fundamentais.

Esse equilíbrio ajuda a manter a energia, preservar a massa muscular, fortalecer os ossos e garantir que o emagrecimento seja saudável e duradouro. “É fundamental compreender que o emagrecimento com GLP-1 não deve ser encarado como fórmula mágica. A perda excessiva de massa magra compromete a saúde metabólica e pode dificultar a manutenção do peso a longo prazo. Por isso, o suporte nutricional adequado, com foco em proteínas, hidratação e reposição de micronutrientes, faz toda a diferença”, acrescenta Dra Elisa Urban.

Essentia Group conta com cerca de 1,7 mil colaboradores (Essentia Group/Divulgação)

Com 20 anos de atuação, o Essentia Group teve origem em uma pequena farmácia de manipulação em Florianópolis. Aos poucos, a qualidade da produção, das matérias-primas e dos produtos começaram a chamar a atenção de médicos e nutricionistas, levando os produtos da Essentia Pharma para outros lugares do Brasil.

Em 2012, foi lançada a marca Essential Nutrition, voltada para suplementação alimentar, que é pioneira em suplementos nutricionais com aprimoramento de fórmulas inteligentes e está presente no mercado com mais de 120 produtos.

Mais tarde surgiram também a Noorskin, de cosméticos e nutricosméticos, e a Easy Health, software com soluções para gestão clínica em saúde. Atualmente, a empresa conta com uma área de produção de 20 mil metros quadrados, com padrão de indústria farmacêutica.

Acompanhe tudo sobre:Exame-sulDietasIndústria farmacêuticaSuplementos alimentaresSanta Catarinaexame.core

Mais de Negócios

'Nosso maior desafio é o mercado ilegal de combustíveis', diz presidente da Ipiranga

38 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para trabalhar em cidades pequenas (e no interior)

Quais são os maiores supermercados do Rio Grande do Sul? Veja ranking

Brasileiro mais rico trabalhou apenas um ano para acumular fortuna de R$ 220 bilhões

Mais na Exame

Brasil

Túnel Santos-Guarujá: Acciona e Mota Engil apresentam proposta para leilão

Invest

Com feriado nos EUA, Ibovespa abre em alta de olho em Boletim Focus

EXAME Agro

Em meio à disparada nos preços do arroz no Japão, acordo comercial com EUA segue sem sair do papel

Inteligência Artificial

Crowdstrike compra Onum por US$ 290 milhões e aposta em IA para antecipar ameaças cibernéticas