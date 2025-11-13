Governo proibiu 25 marcas de azeite no ano; saiba quais são

Redação Exame
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h43.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou, nesta quarta-feira, 12, a proibição da venda de quatro marcas de azeite de oliva. Com isso, o número de produtos proibidos pelo governo chegou a 25 neste ano.
Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, ficando atrás apenas do pescado.
Para evitar fraudes na compra de azeite, é importante tomar precauções: desconfie de preços muito abaixo da média, evite comprar azeite a granel, verifique a data de validade e os ingredientes, e prefira produtos com a data de envase mais recente.
|Marca
|Mês de proibição
|Azapa
|Fevereiro
|Doma
|Fevereiro
|Alonso
|Maio
|Quintas D'Oliveira
|Maio
|Almazara
|Maio
|Escarpas das Oliveiras
|Maio
|La Ventosa
|Maio
|Grego Santorini
|Maio
|San Martín
|Junho
|Castelo de Viana
|Junho
|Terrasa
|Junho
|Casa do Azeite
|Junho
|Terra de Olivos
|Junho
|Alcobaça
|Junho
|Villa Glória
|Junho
|Santa Lucia
|Junho e novembro
|Campo Ourique
|Junho
|Málaga
|Junho
|Serrano
|Junho
|Vale dos Vinhedos
|Julho
|Los Nobles
|Setembro
|Ouro Negro
|Outubro
|Royal
|Novembro
|Godio
|Novembro
|La Vitta
|Novembro