Governo proibiu 25 marcas de azeite no ano; saiba quais são

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou, nesta quarta-feira, 12, a proibição da venda de quatro marcas de azeite de oliva. Com isso, o número de produtos proibidos pelo governo chegou a 25 neste ano.

Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, ficando atrás apenas do pescado.

Para evitar fraudes na compra de azeite, é importante tomar precauções: desconfie de preços muito abaixo da média, evite comprar azeite a granel, verifique a data de validade e os ingredientes, e prefira produtos com a data de envase mais recente.

Confira a lista dos 25 azeites proibidos em 2025: