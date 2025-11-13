EXAME Agro

Governo proibiu 25 marcas de azeite no ano; saiba quais são

Para evitar fraudes na compra de azeite, é importante tomar precauções. Veja como se proteger

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h43.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou, nesta quarta-feira, 12, a proibição da venda de quatro marcas de azeite de oliva. Com isso, o número de produtos proibidos pelo governo chegou a 25 neste ano.

Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, ficando atrás apenas do pescado.

Para evitar fraudes na compra de azeite, é importante tomar precauções: desconfie de preços muito abaixo da média, evite comprar azeite a granel, verifique a data de validade e os ingredientes, e prefira produtos com a data de envase mais recente.

Confira a lista dos 25 azeites proibidos em 2025:

MarcaMês de proibição
AzapaFevereiro
DomaFevereiro
AlonsoMaio
Quintas D'OliveiraMaio
AlmazaraMaio
Escarpas das OliveirasMaio
La VentosaMaio
Grego SantoriniMaio
San MartínJunho
Castelo de VianaJunho
TerrasaJunho
Casa do AzeiteJunho
Terra de OlivosJunho
AlcobaçaJunho
Villa GlóriaJunho
Santa LuciaJunho e novembro
Campo OuriqueJunho
MálagaJunho
SerranoJunho
Vale dos VinhedosJulho
Los NoblesSetembro
Ouro NegroOutubro
RoyalNovembro
GodioNovembro
La VittaNovembro
