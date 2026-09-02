Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza da Unilever em Vinhedo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 2, a suspensão da fabricação de todos os produtos saneantes da Unilever produzidos na unidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

A medida preventiva foi adotada após a identificação de descumprimentos da Resolução-RDC nº 47/2013, que estabelece as boas práticas de fabricação de saneantes, produtos destinados, por exemplo, à limpeza, à desinfecção e à higienização de ambientes e superfícies.

O descumprimento foi detectado durante uma inspeção realizada entre os dias 24 e 28 de agosto de 2026. A fiscalização reuniu equipes da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo.

Em nota, a Unilever afirmou que a inspeção identificou “oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle” relacionadas às linhas de sabão líquido e amaciante líquido para roupas. A empresa informou que as ações necessárias já começaram a ser implementadas e que as demais linhas da unidade continuam operando normalmente.

Os produtos da Unilever serão recolhidos?

A decisão suspende a fabricação na unidade, mas não determina o recolhimento nem a suspensão do uso dos produtos que já estão no mercado.

A resolução não detalha quais problemas foram identificados nem informa quais produtos são fabricados na unidade.

Leia a nota da Unilever na íntegra

A Unilever informa que recebeu a equipe da Anvisa em sua fábrica em Vinhedo (SP) para uma fiscalização na unidade de produtos de cuidados com a casa. A inspeção resultou em oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle, conforme publicado no Diário Oficial do dia 2/9/2026, relacionadas às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas.

Todos os produtos de cuidados com a casa fabricados na unidade, de todos os lotes, seguem liberados para comercialização e uso pelos consumidores. Em nota publicada no site, a Anvisa diz que a avaliação “não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento.”

Por determinação da Anvisa, de forma preventiva, as linhas de fabricação destes produtos foram temporariamente suspensas para implementação das melhorias operacionais requeridas. Todas as ações foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas. As demais linhas de produção da unidade seguem operando normalmente.

A Unilever continua atuando em colaboração com a Anvisa e considera os apontamentos parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos e de todo o setor. A empresa reafirma seu compromisso inegociável com o rigor de seus padrões de qualidade em seus 96 anos de atuação no Brasil e reitera sua prioridade absoluta com a segurança dos consumidores.