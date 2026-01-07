Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mercado de canetas emagrecedoras no Brasil pode ter chegado a R$ 10 bi em 2025

Estimativa é da XP e considera importações de GLP-1 ao longo do ano passado

GLP-1: principal motor de crescimento do varejo farmacêutico do Brasil, segundo a XP (Roberto Pfeil/picture alliance/Getty Images)

GLP-1: principal motor de crescimento do varejo farmacêutico do Brasil, segundo a XP (Roberto Pfeil/picture alliance/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10h19.

O mercado brasileiro de canetas emagrecedoras à base de GLP-1 — como Wegovy, Ozempic e Mounjaro — pode ter alcançado entre R$ 9 bilhões e R$ 10 bilhões em 2025, segundo estimativa da XP. O cálculo considera as margens da indústria e do varejo farmacêutico e mostra que esses medicamentos se tornaram um dos principais vetores de crescimento do setor no país.

A casa monitoria importações de GLP-1 e identificou um crescimento de 77% nas  compras quarto trimestre, desacelerando frente aos 92% registrados no terceiro trimestre.

As importações em dezembro somaram R$ 354 milhões e ficaram bem abaixo da média do segundo semestre, de R$ 730 milhões. Na avaliação da XP, a performance pode ter refletido a sazonalidade e antecipação de volumes em novembro, quando as compras somaram R$ 1,1 bilhão.

Se fossem consideradas importações provenientes da Alemanha — hoje fora do cálculo por envolver uma fábrica da Eli Lilly ainda em desenvolvimento — o crescimento do quarto trimestre aceleraria para 132%, indicando que a demanda segue aquecida.

No agregado de 2025, a XP projeta alta de 82% nas importações anuais, sustentando a expectativa de forte contribuição do GLP-1 para os resultados do varejo farmacêutico no quarto trimestre e ao longo de 2026, mesmo com números consolidados abaixo de algumas projeções iniciais.

Remédio para emagrecer em pílula? Nova onda de medicamentos deve mudar o mercado O 'Mounjaro' da Lupin: empresa aposta em caneta emagrecedora na Índia

Competição por preço

A competição por preços ajuda a explicar parte da dinâmica do setor. A Pague Menos, hoje, de acordo com o monitoramento da XP, pratica 83% do teto de preço estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com redução média de 4% no valor, mês a mês.

Outras varejistas como Panvel e Drogaria São Paulo tem recuo menor, de 2% na média mensal.

"Apesar desses movimentos, RD, Panvel e DPSP continuam sendo as farmácias com os menores preços finais ao consumidor, com preços de RX variando entre 63% e 65% do teto regulatório", escreveram os analistas da XP.

Acompanhe tudo sobre:MounjaroOzempicPague MenosRD – Raia DrogasilPanvel Farmácias

Mais de Invest

Vale (VALE3) paga dividendos hoje; veja quem tem direito

Warner rejeita proposta de Paramount e vai seguir acordo com Netflix

Minério de ferro dispara e pode levar Vale a nova máxima histórica

Embraer supera meta de entrega de aviões em 2025: o que esperar da ação?

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

IPTU atrasado dá problema no CPF? Entenda as consequências

Tecnologia

Plataforma usada por gamers Discord entra com pedido de IPO nos EUA

Mercados

Vale (VALE3) paga dividendos hoje; veja quem tem direito

Um conteúdo Bússola

Como o Compliance virou sinônimo de vantagem competitiva