Anvisa veta 5 canetas emagrecedoras irregulares no país; saiba quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ampliou o alerta sobre as popularmente chamadas "canetas emagrecedoras" irregulares que circulam no país. Segundo a Anvisa, esses produtos não possuem "registro sanitário", o que significa que não tiveram qualidade, eficácia e segurança avaliadas no Brasil.

Até o momento, a Anvisa proibiu a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e uso de cinco desses produtos: T.G. 5, Lipoless, Lipoless Eticos, Tirzazep Royal Pharmaceuticals e T.G. Indufar.

"As medidas foram motivadas pelo aumento das evidências de propaganda e comercialização irregulares, inclusive na internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil. Dessa forma, as medidas foram editadas com o propósito de coibir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população", afirmou o órgão.

A Anvisa reforça que medicamentos sem registro só podem ser importados de forma excepcional, para uso exclusivamente pessoal e cumprimento de exigências adicionais. Os medicamentos agonistas da GLP-1 (canetas emagrecedoras), por exemplo, estão sujeitos a prescrição médica, com retenção de receita.

Porém, nos casos em que há proibição específica, a importação, por qualquer modalidade, também fica suspensa.

O órgão ainda alerta que produtos não autorizados dificultam a rastreabilidade em caso de efeitos adversos, impedem ações regulatórias rápidas e apresentam outros riscos, como maior vulnerabilidade a falsificação e adulteração.