Anvisa determina recolhimento de lotes do sabão Ypê após identificar contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 27, o recolhimento de lotes de sabão líquido das marcas Ypê e Tixan Ypê por risco sanitário associado à presença de bactérias.

A medida foi tomada após a fabricante Química Amparo Ltda. identificar, em análises laboratoriais internas, a presença da Pseudomonas aeruginosa — microrganismo capaz de causar infecções cutâneas e, em casos mais graves, problemas respiratórios e urinários, especialmente em pessoas com imunidade comprometida.

A Anvisa também determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso dos lotes afetados. A liberação dependerá da comprovação de que os riscos foram eliminados.

Segundo a agência, a ação visa prevenir danos à saúde pública e segue protocolos de vigilância sanitária aplicáveis a produtos com risco de contaminação microbiológica. A lista dos lotes sob recolhimento deve ser publicada em documento técnico anexo à resolução.

Além de proibir a comercialização, a Anvisa orienta que os produtos contaminados não sejam utilizados em residências, lavanderias ou estabelecimentos comerciais.

Veja os produtos contaminados

Lava roupas líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011).

(lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011). Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021).

(lotes 254031 e 193021). Lava roupas líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).

Procurada pela EXAME, a Ypê afirmou que a determinação da Anvisa está associada à checagem dos produtos feitas pela própria empresa e acompanha o recolhimento dos lotes. Veja a íntegra a seguir:

"A Química Amparo informa que a publicação da Anvisa está diretamente relacionada às análises realizadas pela própria empresa. Trata-se de uma medida preventiva e cautelar, aplicada a 14 lotes específicos de lava-roupas. A cia reforça que, segundo a autoridade sanitária e considerando as características normais de uso do produto (diluição em água e ausência de contato prolongado com a pele) o risco ao consumidor é considerado baixo.

A Química Amparo já havia identificado a necessidade do recolhimento e comunicado ao mercado, com informações divulgadas em todos os canais oficiais da marca".

Proibição de produtos para cabelo

Além dos produtos de limpeza, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes do Smart Hair Micro – Smart GR, fabricado pela empresa Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda.

O item havia sido registrado como cosmético, mas análises apontaram que ele induzia o consumidor a um uso invasivo, ou seja, ultrapassando a camada superficial da pele e dos cabelos.

"Ele possui características que induzem o usuário à aplicação e ao uso de forma invasiva, ou seja, além da camada superficial da pele e cabelos. Portanto, o produto não se enquadra como cosmético, estando irregular", explica o comunicado da Anvisa.

Além do recolhimento, a Anvisa também proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto para cabelo.