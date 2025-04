Ypê investe R$ 1,3 milhão e avança em projeto de restauração florestal na Mata Atlântica

O "Plantar Vida", projeto da Ypê em parceria com o H2A Hub Agroambiental e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), segue em expansão no processo de restauração da Mata Atlântica com foco em resiliência climática e hídrica.

Desde seu lançamento em 2021, a ação já investiu R$ 1,3 milhão e plantou 23 mil mudas em 16 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) equivalentes a 15 campos de futebol, em propriedades rurais localizadas na Bacia do Rio Camanducaia.

Para escolher as localidades contempladas, a companhia realizou um processo cuidadoso de análise de risco, garantindo o alinhamento com os critérios técnicos e legais.

A Bacia do Rio Camanducaia abrange cerca de 1.000 km² e é responsável pelo abastecimento de cerca de 300 mil pessoas[/grifar], passando por 11 municípios de São Paulo e Minas Gerais, como Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Toledo e Pedra Bela. O local é considerado pelo Código Florestal Brasileiro como de "alta prioridade" para conservação.

Segundo a Ypê, o objetivo da recuperação da vegetação nativa é fortalecer a biodiversidade da região, reduzir riscos climáticos e melhorar a segurança hídrica.

Um dos objetivos também é aprimorar a qualidade da água do Rio Camanducaia, com benefícios a médio e longo prazo. A expectativa é de que a iniciativa auxilie na mitigação de riscos ambientais e amplie a quantidade e acesso a água potável para os municípios atendidos.

O diretor de Pesquisa, Desenvolvimento, Qualidade, WCM e Sustentabilidade da Ypê, Gustavo de Souza, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável: “O Plantar Vida reflete o compromisso da companhia com a preservação ambiental. Atingimos um marco essencial para recuperar a biodiversidade local e fortalecer o papel do produtor rural na proteção dos recursos hídricos", disse.

O engajamento dos proprietários rurais também é uma das propostas, ao oferecer apoio técnico para o plantio e manutenção das áreas restauradas por 12 meses, com acompanhamento por dois anos.

Parcerias

Para Leonardo Sobral, gerente geral do H2A Hub Agroambiental, a parceria com a Ypê tem sido crucial para a recuperação das APPs na região. “O projeto é fundamental para restaurar áreas degradadas e alinhar os esforços de preservação com o desenvolvimento rural, garantindo soluções que favoreçam a integração entre a agropecuária e a conservação ambiental", complementa.

Já a Ypê, companhia do segmento de higiene e limpeza no Brasil, reforça seu compromisso com o valor da água em sua estratégia de sustentabilidade, com o compromisso de preservação dos recursos naturais e regeneração dos ecossistemas.

O monitoramento do projeto tem sido realizado por meio da plataforma Carbon on Track, que acompanha o sequestro de carbono e acessa os dados com transparência.