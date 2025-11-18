Anvisa proíbe importação e venda de fórmula infantil no Brasil após casos de botulismo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação e a comercialização de todos os lotes da fórmula infantil ByHeart Whole Milk, em embalagem de 720 ml.

Segundo o comunicado emitido nesta terça-feira, 18, o produto, fabricado pela empresa norte-americana ByHeart, foi associado a 13 casos de botulismo em bebês nos Estados Unidos.

"Nos Estados Unidos, o consumo do produto pode estar associado a um surto de casos de botulismo em bebês, que está em investigação. Após o alerta disparado pela agência reguladora norte-americana, a Food and Drug Administration (FDA), informando o recolhimento do produto naquele país, a Anvisa fez uma busca ativa em sites e identificou anúncios do produto em plataformas brasileiras de comércio eletrônico", explicou a agência.

A Anvisa também reforçou que as fórmulas infantis estão sujeitas a registro sanitário, mas o ByHeart Whole Milk não possui registro no Brasil e sua venda, portanto, é considerada irregular.

Mia Funt, fundadora e presidente da empresa ByHeart, declarou em comunicado que o recall de dois lotes do produto nos Estados Unidos foi realizado por “excesso de cautela”.

“Levamos qualquer potencial preocupação com a segurança extremamente a sério e agimos rapidamente para proteger as famílias. Como pais, entendemos a preocupação que esta notícia pode causar", justificou a empresária.

Recomendações aos pais e responsáveis

Até o momento, a Anvisa não recebeu notificações de casos de botulismo relacionados ao consumo do produto em questão no Brasil. Apesar disso, consumidores que tenham adquirido a mercadoria devem evitar seu uso.

O que é botulismo?

O botulismo é uma condição rara e grave, provocada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum. Os sintomas iniciais podem surgir de forma tardia e incluem sinais como queda das pálpebras, fala arrastada — em adultos —, além de dificuldade para engolir e respirar. Em crianças, pode haver perda do controle da cabeça.

Casos graves da doença podem evoluir para paralisia muscular generalizada e risco de morte. O tratamento exige a aplicação imediata da antitoxina botulínica, que age bloqueando a ação da toxina no organismo e evitando o agravamento do quadro clínico.

Em situações suspeitas, especialmente com sintomas em crianças, como dificuldade respiratória ou para deglutir, o recomendado é procurar atendimento médico de urgência. Sempre que possível, é necessário informar qual alimento foi consumido e, se disponível, apresentar a embalagem do produto.