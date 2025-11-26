Brasil

Vacina da dengue ainda não foi aprovada pela Anvisa: veja o que falta

Vacina de dose única do Instituto Butantã está no último passo para regulamentação

Vacina: procedimento contra a dengue do Instituto Butantã está na última etapa para aprovação. (IMAGINESTOCK/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10h01.

A Anvisa vai assinar nesta quarta-feira, 26, o Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue — de dose única —, desenvolvida com o Instituto Butantã.

De acordo com a Agência Sanitária, a assinatura do documento é o último passo para o registro da vacina. A aprovação deve acontecer nos próximos dias, segundo comunicado.

O Butantã informou que uma coletiva de imprensa está prevista para acontecer às 11h desta quarta, na sede do instituto.

"Durante o evento, serão abordados o andamento do processo regulatório do imunizante e informações sobre disponibilização de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)", afirmou o comunicado.

 

Acompanhe tudo sobre:VacinasInstituto ButantanAnvisaDengue

