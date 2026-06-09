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Pesquisa Gerp: no 1º turno, Flávio Bolsonaro tem 35% e Lula, 34%

O presidente petista e o senador do PL aparecem tecnicamente empatados

2º turno: Lula perde para Flávio e vence Zema e Caiado (Montagem Exame/Reprodução)

2º turno: Lula perde para Flávio e vence Zema e Caiado (Montagem Exame/Reprodução)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de junho de 2026 às 09h45.

Última atualização em 9 de junho de 2026 às 10h10.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico na liderança da corrida presidencial de 2026, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 9.

De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro registra 35% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno, enquanto Lula soma 34%.

Como a diferença é de apenas um ponto percentual, dentro da margem de erro de 2,58 pontos percentuais para o cenário, o instituto considera haver empate técnico entre os dois pré-candidatos.

No levantamento anterior, divulgado em maio, os dois estavam numericamente empatados. 

Neste cenário, Renan Santos (Missão) aparece com 4% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registram 2% cada.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, assim como o escritor Augusto Cury (Avante), têm 2% das intenções de voto. Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP), Aldo Rebelo (DC), Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não ultrapassam 1%.

Ao todo, 12% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Outros 7% disseram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem sem acesso a uma lista de candidatos, Lula aparece numericamente à frente com 31%, seguido de Flávio Bolsonaro, com 30%. Outros 32% não citaram nenhum nome.

Segundo turno

A pesquisa também simulou cenários de segundo turno entre Lula e possíveis adversários.

O único confronto em que o presidente é derrotado ocorre diante de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o senador alcança 44,7% das intenções de voto, contra 39,1% de Lula. A diferença é de 5,6 pontos percentuais. Além disso, 13,1% afirmam que não votariam em nenhum dos dois candidatos, enquanto 3,2% não souberam responder.

Contra Romeu Zema, Lula aparece à frente com 39,2% das intenções de voto, ante 34,5% do governador mineiro. Os que não escolheriam nenhum dos dois somam 21,6%, enquanto 4,6% não responderam.

Em uma disputa contra Ronaldo Caiado, Lula registra 38,9%, enquanto o governador goiano alcança 33,8%. Nesse cenário, 23,1% afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos e 4,1% não souberam responder.

Flávio × Lula

  • Flávio Bolsonaro: 44,7%
  • Lula: 39,1%
  • Nenhum: 13,1%
  • NS/NR: 3,2%

Lula × Zema

  • Lula: 39,2%
  • Romeu Zema: 34,5%
  • Nenhum: 21,6%
  • NS/NR: 4,6%

Lula × Caiado

  • Lula: 38,9%
  • Ronaldo Caiado: 33,8%
  • Nenhum: 23,1%
  • NS/NR: 4,1%

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos por meio de uma pergunta de múltipla escolha, na qual os entrevistados puderam indicar todos os nomes em que não votariam de jeito nenhum.

Lula lidera o ranking de rejeição com 48%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 42%. A diferença entre os dois é de seis pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Cabo Daciolo e Romeu Zema aparecem com 9% de rejeição cada. Ronaldo Caiado registra 8%, enquanto Rui Costa Pimenta, Renan Santos, Samara Martins e Augusto Cury somam 7% cada. Hertz Dias, Edmilson Costa, Aldo Rebelo e Joaquim Barbosa aparecem com 6%.

Segundo o instituto, 5% afirmam não rejeitar nenhum dos candidatos apresentados, 4% não souberam responder e 1% declarou que votaria em qualquer um dos nomes.

Voto consolidado

A pesquisa também avaliou o grau de convicção do eleitorado. Segundo os dados, 77% dos entrevistados afirmam que sua escolha para presidente já está totalmente definida. Outros 20% dizem que ainda podem mudar de voto, enquanto 3% não souberam responder.

Entre os eleitores de Lula, 85% afirmam que sua decisão está totalmente consolidada. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, esse percentual chega a 78%.

O levantamento ouviu 2.000 eleitores em todas as regiões do país entre os dias 2 e 5 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01792/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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