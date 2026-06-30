9 de julho é feriado? Veja quais estados adotam a data

O 9 de julho celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado liderado por paulistas contra o governo de Getúlio Vargas.

O principal objetivo era exigir uma nova Constituição para o Brasil e o fim do governo provisório.

Embora o movimento tenha sido derrotado militarmente, ele teve importância histórica, pois contribuiu para a convocação da Assembleia Constituinte de 1933 e, posteriormente, para a promulgação da Constituição de 1934.

É feriado?

Sim, 9 de julho é feriado, mas apenas em âmbito estadual.

✅ Feriado no estado de São Paulo

❌ Não é feriado nacional

❌ Não é feriado em outros estados

Onde é feriado?

O feriado vale para todo o estado de São Paulo, incluindo a capital e todas as cidades paulistas.

Quando será o próximo feriado nacional?

O próximo feriado nacional será o 7 de setembro, que comemora a Independência do Brasil. A data vai cair numa segunda-feira, o que possibilita a emenda do final de semana.