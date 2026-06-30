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9 de julho é feriado? Veja quais estados adotam a data

O feriado vale para todo o estado de São Paulo, incluindo a capital e todas as cidades paulistas

Desfile cívico-militar em homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932, realizado em 9 de Julho em frente ao Parque do Ibirapuera em São Paulo. (Reprodução/Getty Images)

Desfile cívico-militar em homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932, realizado em 9 de Julho em frente ao Parque do Ibirapuera em São Paulo. (Reprodução/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h26.

O 9 de julho celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado liderado por paulistas contra o governo de Getúlio Vargas.

O principal objetivo era exigir uma nova Constituição para o Brasil e o fim do governo provisório.

Embora o movimento tenha sido derrotado militarmente, ele teve importância histórica, pois contribuiu para a convocação da Assembleia Constituinte de 1933 e, posteriormente, para a promulgação da Constituição de 1934.

É feriado?

Sim, 9 de julho é feriado, mas apenas em âmbito estadual.

  • Feriado no estado de São Paulo
  • ❌ Não é feriado nacional
  • ❌ Não é feriado em outros estados

Onde é feriado?

O feriado vale para todo o estado de São Paulo, incluindo a capital e todas as cidades paulistas.

Quando será o próximo feriado nacional?

O próximo feriado nacional será o 7 de setembro, que comemora a Independência do Brasil. A data vai cair numa segunda-feira, o que possibilita a emenda do final de semana.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosEstado de São Paulo

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