9 de julho é feriado? Veja quais estados adotam a data

Desfile cívico-militar em homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932, realizado em 9 de Julho em frente ao Parque do Ibirapuera em São Paulo. (Reprodução/Getty Images)
Repórter
Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h26.
O 9 de julho celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado liderado por paulistas contra o governo de Getúlio Vargas.
O principal objetivo era exigir uma nova Constituição para o Brasil e o fim do governo provisório.
Embora o movimento tenha sido derrotado militarmente, ele teve importância histórica, pois contribuiu para a convocação da Assembleia Constituinte de 1933 e, posteriormente, para a promulgação da Constituição de 1934.
Sim, 9 de julho é feriado, mas apenas em âmbito estadual.
O feriado vale para todo o estado de São Paulo, incluindo a capital e todas as cidades paulistas.
O próximo feriado nacional será o 7 de setembro, que comemora a Independência do Brasil. A data vai cair numa segunda-feira, o que possibilita a emenda do final de semana.