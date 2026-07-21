Faustino Júnior lança livro sobre oportunidades de negócio no TikTokShop

A expansão do TikTokShop no Brasil tem ampliado as discussões sobre uma das principais transformações do comércio eletrônico nos últimos anos: a convergência entre entretenimento, conteúdo e compras em uma mesma plataforma.

Ao permitir que consumidores descubram, avaliem e adquiram produtos sem sair do aplicativo, o modelo reforça o crescimento do chamado social commerce, tendência que vem ganhando força globalmente. É justamente nesse cenário que o advogado tributarista, empreendedor digital e escritor best-seller Faustino Júnior lança "TikTokShop: como ficar milionário em apenas alguns segundos", obra publicada pela Buzz Editora que traz um passo a passo didático para que pessoas comuns possam começar a ganhar dinheiro com a plataforma, assim como criadores de conteúdo, afiliados, marcas e pequenos empreendedores possam maximizar seus ganhos.

O lançamento sucede a coleção "Direito Tributário Digital", também publicada pela Buzz Editora, considerada o primeiro best-seller jurídico da história do mercado editorial brasileiro, alcançando destaque em todos os rankings de vendas. Agora, o foco recai sobre um fenômeno que vem remodelando a relação entre audiência, influência e consumo no ambiente digital.

Para Faustino, o diferencial do TikTokShop está na integração de diferentes etapas da jornada de compra em um único ambiente. “Pela primeira vez na história recente da internet, entretenimento, persuasão, compra e pagamento passaram a coexistir na mesma experiência digital de consumo em tempo real”, afirma o autor. Segundo ele, essa dinâmica tem reduzido barreiras de entrada para quem deseja empreender online, ao mesmo tempo em que cria formas de monetização para criadores de conteúdo e profissionais independentes.

A proposta do livro é apresentar os fundamentos e as estratégias que sustentam esse ecossistema. Ao longo dos dois volumes, Faustino Júnior aborda temas como programas de afiliação, comportamento do consumidor digital, inteligência artificial, automação, transmissões ao vivo, funis de conversão e monetização da atenção.

Faustino Júnior: durante palestra, empresário debate empreendedorismo digital e os impactos do TikTokShop no varejo (BUZZ EDITORA/Divulgação)

O crescimento desse mercado acompanha uma mudança mais ampla na economia digital. Nos últimos anos, a profissionalização da chamada creator economy impulsionou o surgimento de novos modelos de negócio baseados na produção de conteúdo, no marketing de influência e na recomendação de produtos por criadores especializados.

Nesse contexto, plataformas como o TikTokShop vêm aproximando entretenimento e consumo em uma única experiência. Em vez de depender exclusivamente de buscas ou anúncios tradicionais, as vendas passam a acontecer durante a navegação por vídeos, transmissões ao vivo e conteúdos produzidos por influenciadores e afiliados.

Além de apresentar aspectos operacionais da plataforma, a obra discute os impactos econômicos dessa transformação e o papel das redes sociais na criação de novas oportunidades de geração de renda. A análise inclui temas como construção de marca pessoal, retenção de audiência, algoritmos de recomendação e escalabilidade de operações digitais.

O lançamento também marca o início de uma turnê nacional de divulgação. Em parceria com a rede Livraria Leitura, que possui mais de 140 unidades no país, e com a Livraria Drummond, o autor participa de sessões de autógrafos, palestras e encontros com leitores em diferentes cidades brasileiras. Nos eventos, discute temas ligados ao empreendedorismo digital, à economia da atenção e às perspectivas de crescimento do social commerce no Brasil.

TikTokShop: em novo livro, Faustino Júnior analisa oportunidades de negócio na economia digital (BUZZ EDITORA/Divulgação)

Além da atuação como advogado e escritor, Faustino da Rosa Júnior desenvolve projetos empresariais como investidor nas áreas de educação, tecnologia e negócios digitais. É fundador do MEDclub, ecossistema de negócios médicos; fundador da FGMED, programa de educação médica continuada; criador do Método Nerd, programa de desenvolvimento profissional; e apresentador do Café com Teu Boss, conteúdo dedicado a temas como carreira, negócios e empreendedorismo nerd.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, o empresário construiu audiência a partir da produção de conteúdo sobre inovação, tecnologia, tributação, advocacia, desenvolvimento profissional, inteligência artificial e transformação digital.

No mercado editorial, o autor acumula mais de 1 milhão de exemplares vendidos entre livros físicos e digitais. Com a nova publicação, busca agora ampliar o debate sobre o impacto das plataformas digitais na geração de renda e na criação de novos modelos de negócio.