9 de julho é feriado nacional? Saiba a origem e o significado da data

Nesta quarta-feira, 9 de julho, o estado São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista, que celebra o movimento organizado pelo Partido Republicano Paulista (PRP) e apoiado pelo Partido Democrático (PD) em oposição ao presidente Getúlio Vargas, em 1932.

Foi somente em 1997 que o dia 9 de julho se tornou feriado, após a aprovação do Projeto de Lei nº 710/1995 pelo deputado estadual Guilherme Gianetti, na Assembleia Legislativa. A data é considerada por alguns historiadores como uma forma de resgatar o orgulho paulista entre a população.

Qual é a origem da data?

A Revolução Constitucionalista teve lugar em 1932 e contou com o apoio dos estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, que também se sentiam incomodados com o autoritarismo de Getúlio Vargas. Os líderes de São Paulo sentiam que não tinham voz na escolha de seus representantes, o que acabou gerando uma forte mobilização.

No dia 9 de julho de 1932, as tropas paulistas iniciaram uma luta armada sob o comando do general Isidoro Dias Lopes. Os revolucionários lançaram uma intensa campanha publicitária, buscando o apoio da população para alcançar o sucesso no conflito. Jovens foram convocados para lutar nos campos de batalha, enquanto os industriais suspenderam suas produções e passaram a fabricar armamentos para o confronto.

Dia 9 de julho é feriado nacional?

É importante ressaltar que o feriado de 9 de julho é exclusivo do estado de São Paulo e não é comemorado em nível nacional. Além disso, ele é considerado um feriado e não um ponto facultativo, de acordo com a legislação vigente.