Pesquisa Atlas: Rafael Fonteles tem 64,2% e Joel 21,7% no 1º turno

O governador Rafael Fonteles (PT) lidera com folga o cenário de primeiro turno para o governo do Piauí, segundo pesquisa AtlasIntel/Meionorte divulgada nesta terça-feira, 21.

O atual mandatário registra 64,2% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Joel Rodrigues (PP), que marca 21,7%.

Entre os demais nomes, Toni Rodrigues (PL) pontua com 2,6% e Elizeu Aguiar (Novo) com 0,8%, seguidos por candidatos que marcam meio ponto percentual ou menos. Os votos brancos e nulos somam 6,0%, enquanto os indecisos representam 2,9% dos entrevistados.

O desempenho do atual governador encontra seu maior alicerce entre os eleitores de menor escolaridade. No estrato de pessoas com ensino fundamental, o petista salta para 80,2% das intenções de voto, consolidando sua dianteira.

Do ponto de vista geográfico, a vantagem governista atinge seu pico na região Sudeste Piauiense, onde marca 78,9%. O segmento religioso também reflete o quadro atual, embora com liderança do Partido dos Trabalhadores em todos os recortes.

Entre os eleitores católicos, Fonteles atinge 67,4%, enquanto Joel Rodrigues marca 19,8%. No segmento evangélico, a base eleitoral apresenta um leve estreitamento: o atual governador recua para 51,0% e o adversário avança para 32,2%.

Aprovação das gestões e índices de rejeição

A atual gestão estadual possui forte aderência entre os eleitores locais, atingindo 66,0% de aprovação e apenas 24,6% de desaprovação. Quando questionados, 65,4% dos eleitores afirmam que Rafael Fonteles merece ser reeleito para mais um mandato.

O governo federal também colhe bons frutos no estado, onde a gestão de Lula é aprovada por 66,5% e desaprovada por 26,3%. No ranking de rejeição, os nomes ligados à oposição nacional lideram os índices negativos no Piauí.

O senador Flávio Bolsonaro possui 57,5% de rejeição, apresentando um empate técnico com os 56,5% de Jair Bolsonaro (PL). O principal nome do Progressistas no estado, Ciro Nogueira, não seria votado de jeito nenhum por 47,2% dos entrevistados.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.188 eleitores entre 15 e 20 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Meionorte e está registrado no TSE sob os protocolos PI-05787/2026 e BR-04468/2026.