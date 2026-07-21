Pesquisa AtlasIntel: Castro, Ciro Nogueira e Júlio Cesar lideram disputa ao Senado no Piauí

Senado Federal (Carlos Moura/Agência Senado)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 21 de julho de 2026 às 16h52.
O atual senador Marcelo Castro (MDB-PI) lidera a disputa ao Senado no Piauí, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 21.
O emedebista aparece com 20,4% das intenções de votos consolidadas. A corrida pela segunda cadeira no estado apresenta Ciro Nogueira (PP-PI) com 15,3%, em empate técnico no limite da margem de erro com Júlio César (PSD-PI), que pontua 14,7%. O levantamento capta a dinâmica estadual em que o eleitor escolherá dois nomes em 2026.
Entre os demais candidatos testados, Tiago Junqueira (PL) tem 6,9%, seguido por Dionísio Piauí (DC) com 3% e Antônio Barros (Novo) com 2,7%. Pedro Laurentino (UP), Francinaldo Leão (PSOL) e Ravenna Castro (Democrata) registram entre 1,3% e 1,4% cada. Os demais nomes não superaram 1%. Votos brancos e nulos somam 14,8%, enquanto 16,3% não souberam responder.
Na segmentação isolada para o primeiro voto ao Senado, Marcelo Castro amplia sua vantagem e atinge 25,8%, contra 20,1% de Ciro Nogueira e 12,8% de Júlio César. Já na simulação exclusiva para o segundo voto, a preferência se inverte: o candidato do PSD assume a ponta numericamente com 16,6%, seguido pelo emedebista com 14,9% e pelo líder do PP, marcando 10,5%.
No índice de rejeição estadual, Ciro Nogueira é o postulante ao Senado com a maior resistência, já que 47,2% dos eleitores afirmam que não votariam nele de forma alguma. Em contraste, Marcelo Castro apresenta a menor rejeição entre os líderes da pesquisa, com 14,5%, enquanto Júlio César é descartado por 17,1% dos piauienses.
O cruzamento de dados demográficos revela que Marcelo Castro consolida sua liderança entre os eleitores católicos, estrato no qual alcança 23,6% das intenções de voto. O emedebista também se destaca entre a população com nível de escolaridade restrito ao ensino fundamental, marcando 23,5%, e na faixa etária de 45 a 59 anos (23,6%).
Por outro lado, Ciro Nogueira encontra seu melhor desempenho no público evangélico, segmento no qual lidera a corrida dupla com 20,9%, superando seus dois principais rivais da base lulista. O ex-ministro também avança significativamente entre os eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos, registrando 28% da preferência neste recorte estadual.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.188 eleitores entre 15 e 20 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Meionorte e está registrado no TSE sob os protocolos PI-05787/2026 e BR-04468/2026.