7 de Setembro: Flávio Bolsonaro realiza ato na Paulista com Tarcísio, Nikolas e Michelle

O 7 de Setembro marca a Independência do Brasil, proclamada em 1822, e é tradicionalmente celebrado com desfiles cívico-militares em todo o país. A data, no entanto, tem um segundo significado: é um termômetro político, palco de grandes manifestações de rua organizadas pelos governantes e candidatos à presidência.

Em 2026, ano de eleição presidencial, o feriado deve repetir esse roteiro. A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, está organizando um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, com concentração marcada para as 15h.

A ideia é reproduzir a estética das mobilizações que marcaram os atos de Jair Bolsonaro, com militantes vestidos de verde e amarelo, e usar a força das ruas para reforçar a candidatura do filho do ex-presidente.

O evento em São Paulo já vinha sendo articulado pelo PL havia semanas como demonstração de força da direita, mas ganhou peso adicional depois que vieram à tona apurações da Polícia Federal sobre a relação entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Para a campanha de Flávio, o 7 de Setembro se tornou uma oportunidade de concentrar esforços simbólicos e políticos num único dia: consolidar a imagem de herdeiro do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, pautar o debate público em torno das críticas ao Supremo.

Quais aliados estarão com Flávio Bolsonaro no dia 7 de setembro?

Nos últimos dias, uma série de políticos e lideranças religiosas de direita passou a divulgar, em vídeos nas redes sociais, convocações para o ato na Paulista. Entre os nomes que confirmaram participação ou fizeram a divulgação estão:

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e candidato à reeleição, que confirmou presença e disse que também vai mobilizar sua militância para o ato;

(Republicanos), governador de São Paulo e candidato à reeleição, que confirmou presença e disse que também vai mobilizar sua militância para o ato; Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal, um dos principais nomes na convocação nas redes;

(PL-MG), deputado federal, um dos principais nomes na convocação nas redes; Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama;

(PL), ex-primeira-dama; Gustavo Gayer (PL), deputado federal;

(PL), deputado federal; Júlia Zanatta (PL), deputada federal;

(PL), deputada federal; Guilherme Derrite , deputado e pré-candidato ao Senado por São Paulo;

, deputado e pré-candidato ao Senado por São Paulo; Sóstenes Cavalcante (PL), deputado federal;

(PL), deputado federal; André do Prado (PL), deputado e também pré-candidato ao Senado paulista;

(PL), deputado e também pré-candidato ao Senado paulista; além de pastores e outras lideranças religiosas ligadas ao campo evangélico conservador.

Qual será a pauta da direita no feriado?

O discurso construído para o 7 de Setembro deve girar em torno de alguns eixos centrais.

Ataques ao STF e a Alexandre de Moraes. Esse deve ser o ponto alto do ato.

Segundo fontes da campanha ouvidas pela CNN Brasil, a intenção é transformar a data em uma espécie de "dia D" de críticas ao ministro, aproveitando a repercussão das apurações da PF sobre a relação dele com Daniel Vorcaro.

Documentos analisados pela Polícia Federal mostram troca de mensagens entre os dois, encontros pessoais e a participação de Moraes na negociação de um contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci de Moraes. Nas redes, Nikolas Ferreira já vem chamando o feriado de "o dia em que o Brasil vai parar os intocáveis".

Essa ofensiva, porém, não é unânime dentro do PL.

Uma ala do partido defende cautela nos discursos, já que o próprio Flávio Bolsonaro também é investigado por sua relação com Vorcaro: mensagens e documentos apreendidos pela PF colocaram sob suspeita negócios do candidato ligados ao caso Banco Master.

Por isso, a orientação para os oradores do ato é administrar o tom das críticas, para não abrir flanco contra o próprio candidato.

Custo de vida, juros e crítica ao governo Lula. As convocações para o ato também citam o cenário econômico como bandeira central: encarecimento do crédito, juros altos e o que os organizadores chamam de perseguição política.

Tarcísio de Freitas tem reforçado esse discurso em agendas recentes, ao classificar a mobilização de 7 de Setembro como um "movimento de virada" e associar o momento econômico a uma sequência de recuperações judiciais e dificuldades financeiras de grandes redes de varejo, do setor de bebidas ao alimentício.

Na convocação que fez para seus seguidores, o próprio senador descreveu o 7 de Setembro como uma chance de "resgatar o Brasil".