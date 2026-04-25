Após críticas de Nikolas, Carlos Bolsonaro fala em 'oportunistas'

O pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL) voltou a se manifestar nas redes sociais neste sábado, 25, em meio ao desgaste público entre aliados do bolsonarismo. Sem citar diretamente o nome de Nikolas Ferreira (PL-MG), ele criticou o que chamou de “oportunismo” dentro do grupo político e afirmou que a construção de uma base não pode perder sua essência.

A reação ocorre após o deputado mineiro questionar uma proposta de Carlos de mapear correligionários que não estariam divulgando, nas redes, a pré-candidatura do irmão Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

Em sua publicação, Carlos afirmou que 'luta para ver o país livre'. "Grupo não se faz de oportunistas; aliás, pode até ser, mas a sua essência não pode ser perdida porque há alguém vendando seus olhos. O Brasil é muito maior e merece muito mais do que isso! Assim foi com Jair Bolsonaro, e assim as tias do zap e os tios do churrasco querem e sempre lutaram por nossa amada nação", escreveu.

Na véspera, Nikolas Ferreira afirmou que vinha sendo provocado "há três anos", mas que há limites para esse tipo de embate. Em resposta indireta, destacou que a atuação política não se resume à exposição nas redes sociais, mas à capacidade de conquistar apoio a partir de ideias e trabalho estruturado.

“Postar você todos os dias, qualquer um faz. Porque isso é fácil. Mas conquistar os votos, através das ideias que você representa, isso sim é um trabalho efetivo, e que poucos fazem, porque exige trabalho, preparo e inteligência” afirmou Nikolas.

Carlos, por sua vez, sustentou que a proposta de monitorar a atuação de aliados tem como objetivo levar o tema à direção do partido e ajustar o comportamento de integrantes que, segundo ele, não estariam engajados na campanha.

"Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Neste momento, muitas vezes, basta o básico: marcar posição e se manifestar com… postagens. Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente, inclusive muitos que por algum motivo ignoram Flávio Bolsonaro e não dão bola para a situação do Brasil", completou.

O episódio amplia o cenário de tensão dentro do campo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas semanas tem sido marcado por divergências entre nomes de destaque.

No início do mês, Eduardo Bolsonaro também entrou no debate ao criticar Nikolas Ferreira de forma direta. O ex-deputado, que atualmente está nos Estados Unidos, afirmou que o parlamentar mineiro teria mudado de postura e demonstrado falta de respeito com sua família.

A troca de críticas começou após Nikolas publicar um conteúdo em defesa de Jair Bolsonaro. O deputado compartilhou um vídeo de um perfil no X no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironiza o ex-presidente Donald Trump ao comentar o Pix. Na postagem, Nikolas atribuiu a criação do sistema de pagamentos ao governo Bolsonaro.

Mesmo com tom bolsonarista, a publicação gerou incômodo em Eduardo Bolsonaro, que havia criticado o mesmo perfil horas antes. Ele afirmou que o grupo responsável pelo conteúdo não apoiaria Flávio Bolsonaro em um eventual primeiro turno, sugerindo incoerência na postura de aliados que defendem unidade no campo político.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Nikolas Ferreira se definiu como "atacante" no debate público e afirmou sofrer "ataques" vindos do próprio grupo. Segundo ele, há membros de seu grupo político que “se acham mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro”.