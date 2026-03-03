A dívida de US$ 17,5 bilhões das empresas X e xAI, ambas comandadas por Elon Musk, será paga de forma integral. Conforme informações da Bloomberg, a instituição financeira Morgan Stanley tem alertado aos credores que as companhias de tecnologia de Musk resolverão o valor da dívida; detalhes sobre os fundos do pagamento foram mantidos em confidencialidade pelas pessoas ouvidas pela reportagem.

A fusão das empresas como parte da xAI Holdings juntou as dívidas feitas separadamente. No caso da rede social X, o valor pendente de US$ 12,5 bilhões está em aberto desde a compra do Twitter por Musk. Já a xAI, adquirida pela SpaceX e responsável por operar os processos da inteligência artificial utilizada pelos projetos do empresário, pegou US$ 5 bilhões em empréstimos em junho do ano passado. Somadas, as companhias representam um valor de mercado de US$ 1,25 trilhão.

A estratégia de consolidação das companhias de Musk tem como objetivo reunir todos os ativos do empresário para facilitar a abertura de capital (IPO) da SpaceX, noticiada pela Bloomberg na semana passada.

IPO como solução financeira

As companhias do bilionário estão redirecionando esforços para recuperar dinheiro após a queda de US$ 3,3 bilhões na receita anual da Tesla e os gastos crescentes da xAI em data centers e contratações, além dos gastos mensais referentes às dívidas em aberto. A previsão é que o IPO seja listado de forma confidencial em junho deste ano, ao passo em que os titulos de alto rendimento de US$ 3 bilhões serão resgatados a 117 centavos de dólar.

Até o momento, X tem direcionado 'dezenas de milhões de dólares' por mês e a xAI gasta aproximadamente US$ 1 bilhão a cada mês para pagar as dívidas. A reportagem também destacou que, em janeiro, a empresa de IA levantou US$ 20 bilhões como parte da estratégia de sanar os débitos financeiros. Recentemente, as empresas têm buscado fundos de companhias como Valor Equity Partners, Apollo Global Management e outras para agilizar a captação de dinheiro.