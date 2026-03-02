SpaceX pretende lançar novos satélites Starlink em meados de 2027

A SpaceX projeta iniciar, em 2027, o lançamento de uma nova geração de satélites Starlink, com maior porte e capacidade de transmissão de dados, utilizando o foguete Starship, ainda em desenvolvimento.

A previsão foi apresentada nesta segunda-feira, durante o Mobile World Congress, em Barcelona, e marca o cronograma inicial de uma atualização planejada para a rede de internet via satélite da empresa.

As informações foram detalhadas por Gwynne Shotwell, presidente da companhia, e por Mike Nicolls, vice-presidente da divisão Starlink, durante participação no evento do setor de telecomunicações. Segundo Nicolls, o uso do Starship permitirá acelerar o envio dos novos equipamentos ao espaço.

A meta é colocar em órbita cerca de 1.200 satélites em aproximadamente seis meses, o que viabilizaria cobertura global e contínua. De acordo com o executivo, a capacidade ampliada do foguete tornará possível implantar a constelação em ritmo mais rápido do que o atual.

Atualmente, a Starlink reúne quase 10 mil satélites em órbita terrestre, configurando a maior rede do setor. A estimativa é que a operação gere US$ 9 bilhões em receita para a SpaceX em 2026, segundo projeção da Bloomberg Intelligence.

Hoje, os lançamentos são realizados com o foguete Falcon 9, principal veículo orbital da empresa. O Starship, projetado para transportar grandes volumes de carga e tripulação, integra os planos de expansão da companhia para missões de maior escala.

Quando estiver operacional, o novo foguete poderá levar até 50 satélites Starlink de maior porte por lançamento, conforme detalhou Nicolls. Após a implantação inicial da nova geração, a empresa prevê ampliar a cobertura para incluir áreas remotas e regiões polares.

O desenvolvimento do Starship ocorre após uma sequência de testes realizados ao longo de 2025. A SpaceX prevê um novo voo de teste ainda neste mês, com uma versão atualizada do foguete.

Starlink Mobile e Expansão da base de usuários

Durante o evento, a companhia informou a mudança de nome do serviço de comunicação direta com celulares, antes chamado direct-to-cell, para Starlink Mobile. O serviço conecta satélites diretamente a smartphones compatíveis.

A SpaceX informou que já conta com 650 satélites habilitados para o Starlink Mobile e 10 milhões de usuários ativos mensais. A projeção apresentada pela empresa indica a expectativa de ultrapassar 25 milhões de usuários ativos mensais até o fim de 2026.