WhatsApp Plus: o que é, quanto custa e o que muda no seu aplicativo com a assinatura

O WhatsApp chegou à era das assinaturas. Depois de anos oferecendo tudo de graça para bilhões de usuários, a Meta lançou o WhatsApp Plus, que é uma camada paga dentro do próprio aplicativo com funções extras de personalização e organização. A novidade, que começou nos testes para Android, agora chega de forma gradual também para quem usa iPhone. A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, que apontou que a versão liberada para usuários da maçã é 26.17.74.

O modelo não é exatamente uma surpres oara quem acompanha o setor. Plataformas como o Telegram já cobram por recursos avançados há algum tempo, e o X (antigo Twitter) apostou pesado em assinaturas para monetizar sua base. O WhatsApp, que nunca cobrou nada desde que abandonou sua taxa simbólica de US$ 1 anual em 2016, finalmente encontrou uma forma de gerar receita diretamente dos usuários sem mexer no que já funciona.

O que é o WhatsApp Plus

WhatsApp Plus. Crédito: WABetaInfo/Reprodução

O WhatsApp Plus oficial não tem nada a ver com os aplicativos modificados que circulam pela internet de nomes similares. Esses mods não autorizados prometem funções extras, mas operam fora do controle da Meta e representam riscos sérios à privacidade, além de poderem resultar no banimento da conta. O Plus lançado agora é um plano de assinatura dentro do aplicativo original, sem nenhuma instalação adicional.

Quem não contratar o plano continua tendo acesso a tudo o que já existe: mensagens, chamadas, grupos, status. O que muda é que assinantes desbloqueiam uma camada adicional de controle sobre aparência e comportamento do app sem que isso interfira na experiência de quem está do outro lado da conversa.

Quanto custa e como contratar

Para verificar se a conta já tem acesso, basta entrar nas configurações do próprio aplicativo. Quem tiver a opção disponível encontrará o painel de assinatura por lá. Em alguns casos, o WhatsApp está oferecendo um período de teste gratuito — de uma semana ou um mês — antes de iniciar a cobrança. O cancelamento pode ser feito diretamente pela App Store, desde que seja solicitado pelo menos 24 horas antes da data de renovação.

O plano é cobrado mensalmente com renovação automática. Como apontou o WABetaInfo, os valores variam por região: na Europa, o preço é €2,49 ao mês; no México, US$ 29; no Paquistão, PKR 229. Usuários no Brasil ainda não relataram acesso ao serviço por assinatura.

O que muda para quem assina

Por enquanto, o WhatsApp Plus reúne seis funcionalidades novas. Os assinantes têm acesso a temas e 18 cores personalizadas, incluindo tons como roxo, azul-marinho, laranja coral, verde-esmeralda e rosa fúcsia, entre outros. A cor escolhida passa a ser aplicada em toda a interface do aplicativo. Mudanças no ícone também foram adicionadas: agora, existem 14 opções de estilo para alterar a imagem que aparece na tela inicial.

Quanto a praticidade de conversas, os assinantes conseguem fixar até 20 chats, um aumento significativo em comparação com o limite atual de até 3 conversas em destaque. O WhatsApp já permite criar listas temáticas de chats, separando em tópicos trabalho, família, amigos, e por aí vai. Com o Plus, porém, é possível aplicar configurações iguais para todas as conversas de uma lista ao mesmo tempo: um tema visual unificado, um toque de notificação padrão e um ringtone comum para chamadas daquele grupo de contatos.

A assinatura libera dez novos sons de ringtone, com nomes como Flutter, Tempo, Ripple e Carnival. É uma alternativa para quem quer diferenciar visualmente as chamadas do WhatsApp das demais notificações do celular. A loja de figurinhas do app também tem novidades: os usuários recebem pacotes exclusivos com efeitos de animação que aparecem na conversa. Quem não assina não consegue baixar esses pacotes, mas consegue ver a animação normalmente quando alguém que assina envia uma dessas figurinhas na conversa.

Quem pode acessar o WhatsApp Plus

No momento, o WhatsApp Plus está sendo liberado de forma gradativa ao longo das próximas semanas. O recurso é exclusivo para o WhatsApp Messenger pessoal e não está disponível para contas do WhatsApp Business.