Criptomoedas sobem com bitcoin acima dos US$ 81 mil; TON dispara 36%

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em alta nesta terça-feira, 5, impulsionadas pela valorização da maior moeda digital. O BTC superou os US$ 81 mil e atualmente está em seu maior patamar de negociação desde 31 de janeiro.

Tanto o mercado cripto quanto as bolsas internacionais se descolam das tensões geopolíticas no Oriente Médio para um dia de maior apetite a risco. Esta semana terá importantes eventos econômicos, como a divulgação do Relatório de Emprego dos Estados Unidos na sexta-feira, 8, e discursos de diversos dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Às 10h40 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 2,2% em 24 horas, a US$ 2.389, enquanto o bitcoin tem alta de 3,2%.

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Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, afirma que as altcoins acompanham o movimento do bitcoin, mas com menor intensidade e volatilidade.

“O comportamento reforça o momento de dominância do bitcoin, com o mercado ainda concentrado na narrativa do ativo principal e ausência de catalisadores relevantes para descorrelação no curto prazo”, avalia.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido positivo de US$ 61,3 milhões. Este foi o segundo pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O principal responsável pela entrada de recursos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 54,8 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 1,2%, a US$ 631,30; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 1,3%, a US$ 1,41; e a solana avança 1,7%, a US$ 85,58.

Toncoin dispara mais de 30%

Entre os destaques do dia, a toncoin, criptomoeda desenvolvida pelos fundadores do aplicativo de mensagens Telegram, dispara com notícias próprias.

O criador do Telegram, Pavel Durov, disse que o próximo passo do app de mensagens será assumir o controle da blockchain The Open Network (TON), substituindo a TON Foundation no comando da rede.

"O foco muda para superioridade tecnológica. Nova ton.org, novas ferramentas para desenvolvedores, novas atualizações de desempenho. Cronograma de duas a três semanas”, afirmou Durov nas redes sociais.

Ao site Decrypt, o analista Illia Otychenko, da CEX.IO, disse que a toncoin tem um histórico de fortes altas sempre que o Telegram aumenta seu envolvimento na plataforma ou anuncia maiores integrações com a blockchain.

Os tokens TON sobem 34,2%, a US$ 1,84.

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