WhatsApp deixará de funcionar em celulares antigos a partir desta terça-feira; veja lista

A partir desta terça-feira, 1º de julho, o WhatsApp deixará de ser compatível com diversos modelos de celulares mais antigos, que não atendem aos requisitos técnicos necessários para suportar as atualizações mais recentes do aplicativo. A decisão afetará dispositivos com versões de sistema operacional anteriores ao Android 5.0 ou iOS 15.1.

Quais modelos vão ficar sem WhatsApp?

Os seguintes modelos de celulares não poderão mais utilizar o WhatsApp ou fazer o download do aplicativo:

Samsung

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

Motorola

Moto G (1ª geração), Moto E (2014), Razr HD

Sony

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

LG

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Apple

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)

Como não perder o histórico?

A Meta alertou que os usuários de dispositivos afetados serão notificados pelo aplicativo, com um lembrete para atualizar o sistema operacional ou realizar a troca do aparelho. Para evitar a perda de mensagens e arquivos importantes, é recomendado realizar um backup do histórico de conversas. Para isso, basta seguir as etapas abaixo:

No Android : vá em "Ajustes" > "Conversas" > "Backup" e siga as instruções para salvar no Google Drive.

No iPhone: acesse "Ajustes" > "Conversas" > "Backup" para salvar no iCloud.

Como verificar a versão do sistema operacional?

Os usuários podem verificar se seus dispositivos são compatíveis com o WhatsApp ao seguir os seguintes passos:

No Android : vá em "Configurações" > "Sobre o telefone" > "Versão do Android".

No iPhone: acesse "Ajustes" > "Geral" > "Sobre" > "Versão do software".

A medida está alinhada à política de atualizações regulares da Meta, dona do WhatsApp. A Meta explicou ao Metro UK que, ao limitar o funcionamento do aplicativo em dispositivos desatualizados, busca manter a segurança e o desempenho do WhatsApp, evitando vulnerabilidades associadas a sistemas antigos.