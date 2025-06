No WhatsApp, brasileiro compra, vende e agora ganha espaço para anunciar

Nos próximos meses, o WhatsApp passará a liberar recursos inéditos para empresas e criadores de conteúdo, permitindo que pequenas e médias empresas (PMEs) promovam seus produtos diretamente no aplicativo. A principal novidade é que será possível criar e exibir anúncios dentro do próprio WhatsApp, além de conversar com clientes diretamente pelo app.

Com 147 milhões de usuários ativos no Brasil e a crescente demanda das PMEs por ferramentas de monetização, a Meta começa a liberar essas funcionalidades para fortalecer a presença comercial da plataforma. O WhatsApp se torna, assim, mais do que um canal de comunicação, mas também uma vitrine digital para empresas de todos os portes.

A introdução chega em três frentes:

Empresas poderão Status criar anúncios nos

Será possível pagar para que Canais corporativos apareçam em destaque no diretório de descoberta da plataforma;

Por último, administradores de canais poderão cobrar assinaturas mensais , permitindo que compartilhem conteúdo exclusivo com seus seguidores mais engajados.

Anúncios com privacidade — e restrições

Alice Newton-Rex, vice-presidente global de produto do WhatsApp, destaca que as novas funcionalidades estão separadas das conversas pessoais e respeitam a lógica de consentimento. “Essa é a primeira vez que anúncios são exibidos dentro do WhatsApp, mas sem interferir na caixa de entrada”, afirma a executiva.

A americana também destaca que "anúncios são uma das ferramentas mais pedidas por empresas de pequeno porte que já usam o app como canal principal de atendimento e vendas".

A Meta garante que a privacidade dos usuários será preservada, com a continuidade da criptografia de ponta a ponta nas mensagens e chamadas pessoais. Os anúncios serão segmentados com base em dados como país, idioma do dispositivo, canais seguidos e interações com outros anúncios.

A empresa também confirmou que governos não poderão anunciar na plataforma, e a frequência dos anúncios será ajustada conforme a interação do usuário com os Status.

Qual o benefício para as PMEs?

Um dos grandes benefícios dessa mudança para as PMEs brasileiras é a possibilidade de utilizar o Ads Manager, a ferramenta de anúncios já conhecida nas plataformas da Meta, para promover seus produtos no WhatsApp. As PMEs poderão adquirir anúncios diretamente no app, o que facilita a criação e o gerenciamento das campanhas.

Hoje, as PMEs representam 95% dos usuários do WhatsApp Business no Brasil. Cada conta vira um canal de atendimento e vendas, mas, até agora, o WhatsApp não oferecia ferramentas para a promoção direta de produtos. Com a chegada dos canais promovidos e anúncios nos Status, há uma oportunidade para esses negócios ampliarem o alcance em mais um aplicativo.

“É uma forma de o negócio estar onde o consumidor já está. A grande diferença agora é que o funil de vendas começa e termina dentro do próprio WhatsApp”, afirma Newton-Rex.

Por que o WhatsApp fez isso agora?

A mudança no WhatsApp não ocorre por acaso. O movimento reflete uma estratégia da Meta para fortalecer o WhatsApp como ferramenta comercial, especialmente com o crescimento do investimento em publicidade digital no Brasil, que totalizou R$ 37,9 bilhões em 2024, segundo o estudo Digital AdSpend 2025, realizado pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media. A projeção de crescimento do setor para 2025 é de 5,2%.

Além disso, a Meta busca diversificar suas fontes de receita em resposta ao sucesso de plataformas concorrentes como o TikTok, que além de consolidar sua presença com vídeos curtos, também se expandiu para o mercado de e-commerce por meio do TikTok Shop. Grandes e-commerces, como Mercado Livre e Shopee, também contam com anúncios em vídeos feitos por usuários.

Como ficam os usuários?

A introdução de anúncios na plataforma, com conteúdos de empresas e canais promovidos, significa que os consumidores também começarão a ser impactados por publicidade dentro do WhatsApp.

O WhatsApp sempre foi visto como um espaço de comunicação privada, e a perspectiva de que os anúncios se tornem mais presentes levanta questionamentos sobre o equilíbrio entre monetização e a experiência do usuário. Contudo, a Meta reforça que os anúncios estarão sempre separados das conversas pessoais, com a privacidade sendo uma das suas principais prioridades.

Isso, no entanto, não impede que os usuários se sintam sobrecarregados ou incomodados pela presença de anúncios em um aplicativo tão essencial para a comunicação pessoal. Ao mesmo tempo, a integração de anúncios de forma mais transparente e controlada poderá criar uma oportunidade para os usuários interagirem com novos produtos e serviços diretamente dentro do WhatsApp, sem sair do aplicativo, como já acontece em outras plataformas.