Empresários da Geração Z trocam LinkedIn por TikTok ao anunciar aportes milionários

Anunciar uma rodada de investimentos já não é mais sinônimo de posts no LinkedIn ou comunicados à imprensa. Cada vez mais, jovens fundadores de startups estão apostando em vídeos virais no TikTok para divulgar suas conquistas e tentar se destacar no meio.

Startups lideradas por empreendedores da Geração Z parecem estar abandonando formatos tradicionais, como posts em blogs ou threads no X (antigo Twitter), e investindo em conteúdos criativos e dinâmicos — principalmente no formato de vídeos — para conquistar visibilidade e até atrair novos investidores, como informado pelo Business Insider.

A Cluely, que se autodenomina “a startup que trapaceia em tudo”, levantou US$ 15 milhões e divulgou a captação recriando uma cena do filme “A Rede Social” (2010), que conta a trajetória do criador do Facebook, Mark Zuckerberg.

Antes disso, a empresa havia lançado um vídeo de estreia com um investimento de US$ 140 mil, mostrando um homem em um encontro romântico sendo guiado em tempo real pela tecnologia da Cluely. O vídeo viralizou e chegou a derrubar os servidores da startup, segundo o fundador Chungin Roy Lee ao BI.

Cluely is out. cheat on everything. pic.twitter.com/EsRXQaCfUI — Roy (@im_roy_lee) April 20, 2025

Outra empresa que entrou na onda foi a Hedra, voltada para avatares digitais. O fundador, Michael Lingelbach, apareceu no vídeo de anúncio como ele mesmo, mas também como personagem do Studio Ghibli, em animação estilo Pixar e até em versão “tech bro”, usando uma corrente dourada.

Entretanto, nem sempre é necessário investir milhões no audiovisual. A empresária britânica Grace Beverley recorreu ao TikTok para anunciar duas rodadas de investimento: uma de £ 5 milhões para a marca de roupas esportivas TALA, e outra de € 1,9 milhão para a Retrograde, agência de talentos baseada em inteligência artificial. Em um dos vídeos, ela assina o contrato com uma caneta rosa felpuda. Meses depois, voltou à rede social, agora com uma caneta branca igualmente felpuda, para fechar o novo aporte.

Para muitas startups, criar um vídeo que viralize pode ser uma estratégia mais eficiente do que depender de posts em redes como o LinkedIn, principalmente pensando em alcançar novos clientes — ou até despertar o interesse de novos investidores, dispostos a mandar uma mensagem direta pelas redes sociais.