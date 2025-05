WeChat aposta em inovação com novo departamento de e-commerce e reformulação interna

Na tarde da terça-feira, 14, a Tencent divulgou uma carta aberta aos funcionários anunciando uma reestruturação no grupo de negócios WXG (Weixin Group), responsável pelo ecossistema do WeChat.

A principal novidade é a criação do Departamento de Produtos de E-commerce, que será responsável por explorar novos modelos de transação dentro do WeChat, além de acelerar o desenvolvimento de infraestrutura e ecossistemas voltados ao comércio eletrônico na plataforma.

Reestruturação da plataforma aberta e mudanças na liderança

Outra mudança importante envolve a reformulação do antigo Departamento de Plataforma Aberta, agora renomeado para o Departamento de Plataforma Aberta, com foco na estratégia, desenvolvimento e operação de produtos como contas oficiais e mini programas. Essas alterações refletem a busca por maior eficiência e inovação no ambiente digital da Tencent.

A reorganização também trouxe alterações na liderança: Zeng Ming assume a liderança do novo Departamento de Produtos de E-commerce, ficando responsável por toda a operação e gestão da equipe, e passa a se reportar diretamente a Zhang Xiaolong, presidente do WeChat Group. Com isso, Zeng deixa o comando do antigo Departamento de Plataforma Aberta.

Já Du Jiahui passa a comandar o atual Departamento de Plataforma Aberta, com total responsabilidade sobre as operações e equipes da área, respondendo diretamente a Zeng Ming.

Foco na consolidação do WeChat no mercado digital

As mudanças refletem os esforços da Tencent em fortalecer o potencial comercial do WeChat e consolidar sua posição no mercado digital chinês por meio de inovações em transações dentro do próprio ecossistema da plataforma. Com a criação do novo departamento, a Tencent aposta em modelos mais dinâmicos para o comércio eletrônico, ampliando o alcance e as funcionalidades do WeChat para usuários e empresas.