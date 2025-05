Setor de entrega atrai gigantes chinesas ao Brasil com investimentos bilionários

O Brasil está se tornando um destino estratégico para a expansão internacional de empresas de tecnologia chinesas.

Nesta semana, a Meituan anunciou que lançará seu serviço de entrega no Brasil, com um investimento de US$ 1 bilhão ao longo dos próximos cinco anos para apoiar o desenvolvimento do projeto no país. A empresa atuará no mercado brasileiro com a marca Keeta.

O CEO da Meituan, Wang Xing, declarou que o Brasil é um mercado com enorme potencial. Segundo o acordo de investimento, após o lançamento no país, a Keeta construirá uma rede nacional de entregas rápidas. A empresa também oferecerá serviços integrados, ferramentas diversificadas de marketing e soluções digitais para apoiar o crescimento dos restaurantes parceiros locais.

Retomada do delivery da Didi e atuação nacional

Outra empresa chinesa de olho no mercado brasileiro de entregas é a Didi, dona da 99. Em 5 de abril, a empresa anunciou a retomada de sua operação de delivery no Brasil com a marca 99 Food, integrando o serviço com suas soluções já existentes de mobilidade e pagamentos no país.

Atualmente, a Didi possui cerca de 700 mil motoristas ativos e 50 milhões de usuários no Brasil, e oferece serviços de mobilidade e entregas em mais de 3.300 cidades e vilarejos do país. O volume de pedidos para serviços de duas rodas superou 1 bilhão nos últimos três anos.

Um porta-voz da Didi afirmou que a retomada da operação de delivery é uma extensão natural do ecossistema de serviços urbanos que a empresa vem construindo no Brasil. Segundo ele, muitos comerciantes locais esperam que a Didi ofereça também serviços de entrega de refeições, além de mobilidade e logística. Após o relançamento, os entregadores da plataforma poderão transportar pessoas, produtos e também refeições.

Expansão chinesa em outros setores no Brasil

Além do delivery, empresas chinesas estão expandindo para outros setores no Brasil. Também em 12 de maio, a rede de bebidas Mixue anunciou que investirá pelo menos RMB 4 bilhões nos próximos 3 a 5 anos na compra de insumos no Brasil, e abrirá sua primeira loja no país ainda este ano.

Em novembro passado, o aplicativo internacional do Kwai lançou a plataforma de e-commerce Kwai Shop no Brasil. E, na última semana, o TikTok iniciou sua plataforma TikTok Shop.

Por que as empresas chinesas apostam no delivery no Brasil?

Algumas das razões pelo interesse chinês no Brasil estão no tamanho do mercado. O país é o mais populoso da América Latina, com uma grande base de consumidores. Além disso, a posição estratégica coloca o Brasil como base para alcançar outros países latino-americanos. Outro fator relevante é a boa relação diplomática sino-brasileira, o que facilita a entrada e operação de empresas chinesas no Brasil.