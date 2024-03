WeChat: conheça o super aplicativo chinês

Certamente é o anseio de muitos magnatas da tecnologia: construir um super aplicativo que agregue uma variedade de serviços e mantenha uma vasta base de usuários engajados por um período prolongado. Elon Musk tornou essa ambição pública ao adquirir o Twitter, com a intenção de transformá-lo em um super aplicativo. Outros gigantes asiáticos da tecnologia, como Kakao da Coreia do Sul e GoTo da Indonésia, também fizeram tentativas nessa direção, algumas com resultados notáveis.

No entanto, todos esses esforços almejam replicar o sucesso de um aplicativo em particular: o WeChat. Desenvolvido pela gigante tecnológica chinesa Tencent, o WeChat, ou Weixin em chinês, surgiu em 2011 como um aplicativo de mensagens instantâneas. Desde então, evoluiu para muito mais do que isso, com uma miríade de recursos que mantêm seus 1,36 bilhão de usuários mensais ativos imersos na plataforma.

O que diferencia o WeChat dos demais é sua abordagem multifacetada. Desde o início, o aplicativo buscou diversificar suas funcionalidades para manter os usuários engajados. Em apenas um ano após o lançamento, introduziu o recurso “Moments”, permitindo aos usuários compartilhar memórias especiais através de fotos, textos e vídeos. Além disso, o WeChat abriu espaço para contas de assinatura, estimulando tanto indivíduos quanto empresas a interagirem com sua base de usuários.

No entanto, dois recursos em particular foram cruciais para solidificar a posição do WeChat como um gigante do mundo digital. Em 2013, lançou o recurso de Pagamento WeChat, muito antes das transações online se tornarem a norma. Essa função permitia pagamentos instantâneos e transferências financeiras através da leitura de códigos QR, simplificando significativamente as transações comerciais e impulsionando a adoção do aplicativo.

Em seguida, veio o lançamento do “Envelope Vermelho” em 2014, baseado na antiga tradição chinesa de dar envelopes contendo dinheiro durante o Ano Novo. O WeChat transformou essa prática em uma experiência digital, permitindo que os usuários enviassem envelopes virtuais para amigos e familiares. O aspecto gamificado, que recompensava os mais rápidos em responder, impulsionou ainda mais a popularidade do aplicativo.

Além disso, o WeChat abriu sua plataforma para o desenvolvimento de “mini programas”, tornando-se essencialmente uma loja de aplicativos integrada. Isso permitiu aos usuários acessarem uma variedade de serviços, desde serviços de carona até reservas de ingressos, sem precisar sair do aplicativo principal.

O sucesso do WeChat também se deve à sua capacidade de se integrar perfeitamente à vida cotidiana dos usuários, mantendo uma interface simples e eficiente desde o lançamento. Ao contrário de muitas empresas de tecnologia que dependem de publicidade intrusiva para gerar receita, o WeChat adota uma abordagem mais sutil, permitindo que empresas e criadores de conteúdo incorporem anúncios de forma orgânica em suas atividades na plataforma.

No entanto, apesar de seu domínio incontestável no mercado chinês, o WeChat enfrenta desafios ao expandir sua presença global. As diferenças culturais, regulatórias e de modelos de negócios entre os mercados dificultam a replicação do sucesso do aplicativo além das fronteiras da China.

Enquanto isso, a competição no cenário dos aplicativos continua intensa, com novos concorrentes emergindo constantemente. Aplicativos de vídeo curto como o Douyin, versão chinesa do TikTok, ganharam popularidade massiva, desafiando a posição dominante do WeChat na esfera digital.

No entanto, apesar dos desafios, o WeChat continua a evoluir e se adaptar às demandas em constante mudança do mercado. Seu sucesso duradouro é um testemunho de sua capacidade de inovação e sua profunda integração na vida cotidiana dos usuários chineses.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: CGTN