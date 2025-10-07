Vega OS: novo sistema da Amazon substitui Fire OS e rompe com Android

A Amazon estreia neste mês o Vega OS, novo sistema operacional próprio para substituir o Fire OS, baseado no Android. A mudança marca um movimento da empresa para reforçar o controle sobre seus dispositivos e reduzir a dependência de tecnologias do Google.

Desenvolvido sobre o kernel Linux, o Vega OS foi criado para oferecer melhor desempenho em hardwares com pouca memória RAM, mantendo uma interface leve e integração nativa com serviços e conteúdos da própria Amazon, como Prime Video, Appstore e Alexa – assistente virtual que permite navegação por comandos de voz.

Usuários poderão baixar também aplicativos diretamente pela loja da Amazon. No entanto, por não ser mais baseado no Android, o Vega OS tem compatibilidade reduzida com apps em comparação ao Fire OS.

O Vega OS preserva funções conhecidas, como tela inicial personalizável, múltiplos perfis – inclusive com controle parental – e recomendações personalizadas. Por outro lado, bloqueia o sideloading e restringe o uso a aplicativos disponíveis apenas na Appstore, o que pode limitar a experiência de usuários mais avançados.

Esse novo sistema operacional da Amazon estreia no dia 15 de outubro nos Estados Unidos, com exclusividade no Fire TV Stick 4K Select. Essa versão dos dispositivos da empresa que transformam TVs comuns em aparelhos com acesso à internet e serviços de streaming, as smart TVs, custará US$ 39,99. A Amazon ainda não confirmou quando o sistema chegará a outros mercados, como o Brasil.

Estratégia de ecossistema fechado

Com o Vega OS, a Amazon se alinha a fabricantes como Apple, Samsung e Roku, que operam com sistemas próprios e fechados. A abordagem permite maior controle sobre desempenho, segurança e dados dos usuários, além de reduzir custos e dependência de licenciamento de software.

A nova plataforma não será disponibilizada para dispositivos antigos, mas a expectativa é que o Vega OS seja implementado progressivamente em novos produtos da Amazon, incluindo smart TVs e tablets.

Entre os principais concorrentes do Vega OS, estão o Android TV (Google), tvOS (Apple), webOS (LG), RokuOS (Roku) e Tizen (Samsung), que disputam espaço oferecendo integração com assistentes virtuais, streaming e controle por voz.