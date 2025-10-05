Amazon prepara novo nome para o Fire TV Stick 4K

A Amazon anunciou que o Fire TV Stick 4K pode receber um novo nome nas próximas semanas. A informação foi divulgada pelo porta-voz da empresa, Zack Brown, em entrevista ao site The Verge, nesta sexta-feira, 3.

O executivo explicou que a mudança tem como objetivo diferenciar o modelo de outros dispositivos 4K da empresa, como o 4K Max e o 4K Select, lançados recentemente.

O 4K Select, que chegará ao mercado em 15 de outubro por US$ 39,99, se soma aos modelos 4K e 4K Max, aumentando a variedade de dispositivos de streaming compatíveis com a resolução avançada.

A diferença de preços, porém, pode gerar confusão: o 4K Select e o 4K Max têm o mesmo valor, enquanto o Fire TV Stick 4K tradicional é vendido por US$ 24,99.

Diferenças entre os modelos 4K da Amazon

A Amazon destacou que a Fire TV Stick 4K atual oferece suporte a Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos e mais memória em comparação ao 4K Select.

Segundo Zack Brown, a empresa mudará o nome do Fire TV Stick 4K “nas próximas semanas para ajudar os clientes a diferenciar os dois modelos”.

A alteração busca tornar mais claros os recursos e vantagens de cada dispositivo, evitando que os consumidores se confundam apenas pelo nome ou pelo preço. Até o momento, a Amazon não divulgou qual será o novo nome do Fire TV Stick 4K.

Parceria para impulsionar combustíveis de baixo carbono

A Petrobras e a Amazon Brasil firmaram um Memorando de Entendimento (MOU) com o objetivo de explorar maneiras de colaborar no desenvolvimento e na implementação de soluções de combustíveis de baixo carbono para atividades logísticas no Brasil.

O MOU visa identificar oportunidades que combinem o avanço tecnológico no setor energético com a sustentabilidade, especialmente no setor de transporte, que representa uma grande oportunidade de redução de emissões por meio da adoção de combustíveis mais sustentáveis e da melhoria da eficiência operacional.

Com este acordo, as empresas pretendem desenvolver combustíveis de baixa emissão de carbono, certificados pelo ISCC Plus ou por certificações equivalentes, com uma preferência por matérias-primas residuais de baixo carbono.