A vitória de Trump sobre a China: Apple fará todos os iPhone 17 na Índia antes do lançamento oficial

Para reduzir a dependência da China e evitar novas ameaças de tarifas, a Apple tem aumentado a produção de iPhones na Índia, especialmente aqueles destinados aos Estados Unidos. Faltando menos de um mês para o lançamento do iPhone 17, esta é a primeira vez que todas as quatro versões, incluindo os modelos Pro, serão produzidas no país antes da chegada ao mercado, segundo a Bloomberg.

Atualmente, cinco fábricas produzem dispositivos Apple na Índia, incluindo duas novas unidades recém-inauguradas. A expansão no local faz parte da estratégia para diversificar sua cadeia de produção, particularmente após a crescente imposição de tarifas sobre produtos chineses exportados para os EUA.

Com isso, nos últimos meses, a Índia se tornou o centro de produção da Apple para os modelos de iPhone destinados ao mercado norte-americano. No período de abril a agosto de 2025, o valor das exportações de smartphones da Índia alcançou US$ 7,5 bilhões, um aumento significativo em relação aos US$ 17 bilhões exportados no ano fiscal anterior. Até junho deste ano, 97% da produção indiana foi destinada aos EUA.

A expansão na Índia inclui novas fábricas, como a da Tata Eletronics, em Hosur, no estado de Tamil Nadu, e o centro de produção da Foxconn, que fica perto do aeroporto de Bangalore. A local Tata, que tem se consolidado como um parceiro importante da Apple, deve produzir até metade dos iPhones fabricados na Índia nos próximos dois anos.

Além de ampliar sua base de fornecedores no país, a Apple agora também realiza engenharia, desenvolvimento e testes de iPhones na Índia. Mesmo com os esforços da China para conter a migração de fábricas para o sudeste asiático e os desafios logísticos, a produção segue dentro do cronograma e a empresa continua avançando em sua estratégia de diversificação para reduzir a dependência do mercado chinês.

iPhone 17e e 18

A Apple também planeja a produção do iPhone 17e na Índia, modelo que será lançado no início de 2026, dando continuidade ao iPhone 16e. Além disso, a empresa já discute a produção do iPhone 18 no país, com planos de aumentar a produção nos próximos meses.

Para esse modelo, a Apple firmou um acordo com a Samsung, que fornecerá sensores de imagem a partir de uma fábrica nos EUA. Esse movimento faz parte do plano da empresa para investir US$ 600 bilhões no país ao longo dos próximos anos, em reação às pressões da administração Trump.