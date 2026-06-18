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Intel dispara 9% após Trump anunciar acordo de chips com Apple

Possível acordo com a Apple reforça aposta da Intel para desafiar gigantes asiáticas dos chips

Intel: ações avançaram após anúncio de possível parceria com a Apple. (Justin Sullivan / Equipe/Getty Images)

Intel: ações avançaram após anúncio de possível parceria com a Apple. (Justin Sullivan / Equipe/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 18 de junho de 2026 às 08h15.

A Intel voltou ao centro das atenções em Wall Street nesta quinta-feira, 18, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Apple trabalhará com a companhia para desenvolver e fabricar chips em território americano.

A declaração alimentou as apostas de que a fabricante, que passou anos perdendo espaço para concorrentes e ficando para trás na corrida da inteligência artificial (IA), pode transformar seu projeto voltado a semicondutores em um negócio relevante.

As ações da Intel chegaram a subir cerca de 9% no pré-mercado de Nova York, enquanto os papéis da Apple avançavam de forma mais moderada. O movimento ocorre em meio a uma recuperação da fabricante de semicondutores, que acumula valorização de 464% nos últimos 12 meses.

Por volta das 7h41, os papéis (INTC) avançam 8,71%, a US$ 131,60; e os da Apple sobem 0,48%, a US$ 297,34.

Nem Apple nem Intel haviam confirmado oficialmente o acordo até a publicação da reportagem.

Intel focava em produtos próprios

Fontes ouvidas pelo canal indicam que o maior desafio da Intel não era produzir chips. Durante décadas, ela concentrou sua produção nos próprios produtos, enquanto rivais como a taiwanesa TSMC se consolidavam como fornecedoras globais para Apple, Nvidia e AMD.

Agora, caso a parceria seja confirmada, a dona do iPhone poderá se tornar um dos clientes mais relevantes da operação de manufatura da Intel, ajudando a validar uma estratégia que consumiu bilhões de dólares em investimentos nos últimos anos.

Trump também afirmou que a Apple concordou em trabalhar com a Intel para projetar e fabricar chips nos Estados Unidos, reforçando seu discurso de reindustrialização e redução da dependência americana da produção asiática de semicondutores.

A aposta bilionária da Intel

A estratégia de abrir as fábricas da Intelr para clientes externos ganhou força após a chegada de Lip-Bu Tan ao comando. O executivo tem buscado reconstruir a confiança dos investidores e atrair empresas dispostas a fabricar seus chips utilizando a infraestrutura da companhia.

Trump destacou ainda que a Nvidia teria concordado em produzir chips avançados por meio da companhia e citou um projeto chamado TerraFab, ligado a Elon Musk, como outro potencial cliente. "Elon concordou em construir sua TerraFab, a maior fábrica de chips do mundo, projetada em conjunto com a equipe de tecnologia da Intel."

A demanda por infraestrutura computacional necessária para treinar modelos de IA tem sustentado uma forte valorização das fabricantes de chips. O índice PHLX Semiconductor Sector Index, referência do setor nos EUA, acumula alta de cerca de 90% neste ano.

Acompanhe tudo sobre:IntelInteligência artificial

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