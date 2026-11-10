Apenas 2 em cada 10 profissionais se sentem preparados para trabalhar com IA, mostra pesquisa

A inteligência artificial ganha espaço nas atividades profissionais, mas a capacidade de utilizar essas ferramentas ainda é um desafio para boa parte dos trabalhadores brasileiros. Apenas 19,3% dos profissionais afirmam estar preparados para usar IA no ambiente de trabalho, segundo levantamento da Serasa Experian divulgado em março de 2026.

O dado faz parte do quarto capítulo da pesquisa Panorama do Trabalho no Brasil, realizada entre novembro e dezembro de 2025 com 1.521 pessoas economicamente ativas ou em busca de emprego. Outros 60,5% dos entrevistados dizem estar parcialmente preparados para lidar com a tecnologia.

O resultado aponta uma distância entre a evolução das ferramentas e a qualificação dos profissionais para incorporá-las à rotina. Para analistas, coordenadores, gerentes e executivos, essa adaptação envolve não apenas conhecer plataformas, mas também compreender como a IA pode contribuir para processos, análises e decisões.

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Uso da inteligência artificial cresce, mas preparo ainda é limitado

A pesquisa da Serasa Experian também investigou como os trabalhadores percebem a presença da inteligência artificial nas empresas. Mais da metade dos entrevistados (57,8%) avalia os avanços da tecnologia de maneira neutra. Outros 32,7% têm uma percepção positiva, enquanto 9,5% demonstram uma visão negativa.

Entre aqueles que enxergam benefícios na IA, 58,2% relacionam a tecnologia ao aumento da produtividade e da eficiência. O mesmo percentual destaca a redução de tarefas repetitivas. Já 36,1% acreditam que essas ferramentas podem liberar tempo para atividades criativas e estratégicas.

Outro levantamento, desta vez da PwC, reforça que a adoção da tecnologia não significa necessariamente domínio sobre suas aplicações. Na Pesquisa Global Hopes and Fears 2025, divulgada em janeiro de 2026, 71% dos profissionais brasileiros afirmaram ter utilizado inteligência artificial em suas funções nos 12 meses anteriores.

Apesar da adesão, apenas 26% disseram utilizar ferramentas de IA generativa diariamente. O percentual indica que ainda existe espaço para ampliar a incorporação desses recursos às atividades profissionais.

Quais competências desenvolver para trabalhar com IA?

A preparação para trabalhar com inteligência artificial exige conhecimentos que vão além da operação de ferramentas. A capacidade de interpretar resultados, identificar oportunidades de aplicação e avaliar informações produzidas por sistemas automatizados também faz parte desse processo.

Entre as competências importantes estão o pensamento analítico, a interpretação de dados, a resolução de problemas e o entendimento dos processos de negócio. Essas habilidades ajudam o profissional a identificar quando utilizar a tecnologia e como avaliar a qualidade das respostas geradas.

Para quem ocupa posições de liderança, também é necessário compreender os impactos da IA na gestão de equipes, na produtividade e na tomada de decisões. Isso inclui estabelecer critérios para o uso responsável das ferramentas, considerar riscos relacionados à segurança da informação e acompanhar os resultados obtidos.

A atualização profissional, portanto, envolve combinar conhecimentos técnicos com uma visão abrangente das atividades e dos objetivos da organização.

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Como a formação executiva pode contribuir para essa preparação?

O desenvolvimento dessas competências pode envolver cursos de curta duração, treinamentos específicos e programas de educação executiva. Os MBAs também são alternativas para profissionais que desejam aprofundar conhecimentos e ampliar a visão sobre diferentes áreas de negócios.

Uma formação voltada à inteligência artificial, por exemplo, permite estudar aplicações da tecnologia em processos empresariais, análise de informações e decisões estratégicas. Já especializações em finanças, liderança, marketing e inteligência de mercado podem contribuir para compreender como a IA se relaciona com diferentes funções e setores.

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O avanço da inteligência artificial deve continuar exigindo atualização de conhecimentos e adaptação das atividades profissionais. Nesse cenário, identificar lacunas de qualificação e buscar formação alinhada às demandas da própria área são etapas importantes para acompanhar as transformações do mercado de trabalho.

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