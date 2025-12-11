Bússola

8 em cada 10 colaboradores querem IA mais inteligente, diz pesquisa

De acordo com um estudo, a má integração de sistemas e o excesso de informações estão prejudicando a colaboração e a produtividade

A fragmentação também impacta a rotina diária de colaboradores (filadendron/Getty Images)

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13h00.

82% dos 501 brasileiros entrevistados pela Read AI sentem falta de uma inteligência artificial mais… inteligente. 

A pesquisa, que entrevistou adultos com mais de 30 horas de trabalho semanais, concluiu que a falta de ferramentas com memória inteligente é o principal gargalo na automação por IA.

  • Quase três quartos dos trabalhadores brasileiros utilizam IA no trabalho,
  • 83% dos respondentes trabalham em múltiplas aplicações,
  • 70% dizem perder tempo revisitando notas ou procurando informações antigas para compreender discussões e decisões passadas.

A solução mais pedida, conclui o estudo, é uma IA capaz de aprender com o comportamento da equipe e reter o conhecimento institucional para reduzir retrabalho.

“O futuro do trabalho depende de sistemas que aprendam como colaboramos.Ter uma compreensão completa dos detalhes e do contexto do trabalho deveria ser tão simples quanto ler um feed de notícias”, diz David Shim, CEO e cofundador da Read AI.

Fluxos de trabalho fragmentados e produtividade perdida

O estudo também mostrou que aplicativos dispersos, sistemas desconectados, informações fragmentadas e o chamado “workslop” gerado por IA fazem com que os profissionais gastem mais tempo buscando contexto do que executando tarefas de alto valor.

Metade dos profissionais admite perder prazos ou tarefas porque depende da memória ou de anotações pessoais, enquanto 52% dizem que frequentemente não sabem quem é responsável por uma decisão quando a informação está espalhada entre diferentes ferramentas.

A fragmentação também impacta a rotina diária. 64% afirmam que atividades como agendamento, follow-ups e coordenação entre equipes levam mais tempo do que deveriam. 

Outros 63% relatam que férias, ausências e transições atrapalham o andamento de projetos porque as informações não estão centralizadas. 

O que os profissionais esperam da IA?

Quando questionados sobre quais capacidades teriam maior impacto em sua produtividade, 37% dos respondentes mencionaram ferramentas que possam revisar reuniões e sugerir ações ou próximos passos.

35% disseram que gostariam que a IA construísse e atualizasse automaticamente uma base de conhecimento unificada a partir de múltiplas plataformas, refletindo a crescente fadiga com os silos de informação. 

De forma semelhante, cerca de um terço dos respondentes apontou como desejáveis resumos semanais ou alertas sobre tópicos relevantes, funções que transformam dados dispersos em insights acionáveis.

 

